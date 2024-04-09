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改善人行空間 高市中華五福圓環路口動線再優化

中央社／ 高雄9日電
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道。圖／聯合報系資料照
高雄市大立商圈中華、五福圓環是交通要道。圖／聯合報系資料照

高市中華五福圓環位於前金區中華三、四路與五福三路口，是大立百貨商圈必經路線，為使路口進一步簡化並改善通行動線，市府規劃將圓環內側現有槽化線區域轉化成人行空間，工程近期動工。

中華五福圓環過去機慢車只能繞行，無法直行，外環常有壅塞或擦撞情形，為提升行車順暢度，市府於民國111年10月初開放環內機慢車直行，外環開放車輛右轉，但行人仍僅能繞行外環外側人行道

為使路口進一步簡化並改善通行動線，市府規劃再將圓環內側槽化線區域轉化成人行空間。高雄市工務局道路養護工程處今天新聞稿表示，道工處配合交通局規劃將環內槽化區改造為人行空間，工程於3月底進場施工。

工務局說明，工程除將圓環內側進行鋪面整平，周邊則設置路緣石作為區別人車動線的實體阻隔，並由交通局後續增設行穿線及自行車穿越道線、調整標誌標線與號誌等，讓行人與自行車可以安全直行通過路口，減少過路時間與長度。

工務局提醒，為降低交通影響採分區域施工，施工期間民眾需配合遵守相關警示引導措施或提前改道，以維護安全及行車順暢。

道工處指出，交通局未來會再規劃將圓環調整為正交路口，汽機車直行或轉彎將統一由路口通行，以減少車行動線交織，外環則全部作為停車空間使用，可增加停車便利性。

人行道 自行車 行人

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