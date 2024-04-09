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屏縣與一卡通建立長者預警 敬老卡刷20次送100元餐食券
屏東縣截至今年2月底止，全縣老年人口數為16萬1065人，申辦敬老卡的長者有6萬6433人，激勵長者社會參與意願，保有健康活力社交互動，屏東縣政府攜手一卡通公司，建立長者使用敬老卡預警系統，希望透過AI蒐集分析數據，協助判定長者生活慣性是否出現異狀，及早示警即時關心長輩生活。
屏東縣政府社會處表示，今113年3月起，65歲以上長輩持屏東敬老卡搭公車、小黃公車及台鐵等大眾運具或34處指定地點靠卡，活動期間累計達20趟，即可至全台四大超商兌換價值100元回饋餐食券，每人一次為限，共計1萬5000份。
達成任務的長輩，一卡通公司將於次月20日發送簡訊通知符合資格長者，也會同步提供名單至超商系統，當日即可兌換，兌換期限至113年8月31日，為便利6月累計使用符合資格者，7月10日即發送簡訊通知並開放兌換。想了解卡片使用情形可到一卡通官網(https://www.i-pass.com.tw/Inquire/Index)輸入卡號、身分證末四碼查詢。
社會處說明，全家、ok選購100元商品，將敬老卡交給超商店員直接靠卡結帳，即完成領取；7-11可至ibon機檯點選「好康/紅利」→「政府」→「屏東縣敬老卡回饋餐食券」→依照畫面步驟進行操作後，將敬老卡靠卡列印餐食券小白單，即可選購商品結帳完成領取；萊爾富可利用店內的Life-ET機檯點選「紅利-會員」→「屏東縣敬老卡回饋餐食券」→依照畫面步驟進行操作後，將敬老卡靠卡列印餐食券小白單，即可選購商品結帳完成領取。
詳情請洽活動網址：https://www.i-pass.com.tw/Preferential/Detail/2960，如有活動相關問題，可撥打一卡通專案服務專線（07）262-1635。
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