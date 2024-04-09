廢棄市場震出安全問題 高市總體檢

花蓮強震影響建築結構，鳳山區東門里1處廢棄市場梁柱鋼筋裸露、樓梯搖搖欲墜，市府鑑定後先拆樓梯。議員要求市府檢討全市多少座廢棄市場存在倒塌危機，後續如何因應。經發局表示，鳳山區的榮祿、東門及北門有結構危險，另63座私有閒置市場恐有安全疑慮，2周內完成總體檢，擬定改善計畫。

議員林智鴻指出，東門市場在地震後「斜梯變垂直梯」，鳳山五甲國宅、北門、仁愛等市場攤商所剩無幾，很多廢棄市場環境衛生不佳，東門市場震出安全結構問題，民公有市場安全性要一併檢討，盡速進行安全結構評估及補強改善。

市場管理處長林永慶回應，鳳山共有10幾處閒置民有市場，其中榮祿、北門及東門有結構安全疑慮，全市63處私有閒置市場有類似問題，需要再請技師公會協助至現場評估判斷。

議員李雅靜指出，廢棄市場要輔導退場，不然就要活化，否則會成登革熱孳生源及產生治安風險，東門市場震出結構問題，市府應列優先順序，爭取預算或維護，才能讓消費者安心。

北門市場攤商說，市場大部分土地屬高雄仁愛之家，少部分為市府持有，1971年初，他的父親花30萬元買下1個攤位地上權，地主在強震後都會進行補強，若因結構疑慮須強制拆除，盼考量發放補償金，保障攤商權益。

榮祿市場隱身在住宅區內，多處泥磚掉落，天花板鋼架脫落、搖搖欲墜。住戶說，市場攤商想透過都市更新活化利用，但周圍多數住戶反對，幾次會議沒有共識，市場一直擱置著。

經發局長廖泰翔表示，高雄市民有閒置市場初步估算66座，會同工務局召集土木、結構、大地及建築師4大技師公會總體檢，將於2周內完成初步檢視報告，針對不同程度研擬改善方案。此外，東門市場將由市府進行包覆或支撐等緊急措施，已要求市場所有權人立即改善。