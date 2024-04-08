高雄攤車經濟崛起 議員指「未造冊管理」讓食安難溯源

高雄許多活動可見到大量攤車販售商品，但市府未針對攤車設立管理機制也未造冊，若有食安、消防疑慮恐無法溯源，議員張博洋建議訂定攤車管理輔導辦法，輔導攤車營運並強化管理；經發局回應會研擬將市府主辦的活動，設置各別攤車的登記機制，青年局說市府辦的攤車市集與競選比賽都有稅籍資料並可被管理。

張博洋表示，高雄市近年高雄大力發展攤車經濟，周末假日、節慶活動、演唱會時，隨處可見市集活動，但攤車經營若面臨管理困境，市府應立法納管，保障攤主生計以及消費者權益；目前多數攤車未有營業及稅籍登記，市府對其消防安全、食安風險管理不易，且有部分攤車車輛甚至未掛車牌、違法上路。

張博洋說，市集主辦缺乏專業、非活動期間攤車的營運狀況等，都需要市府立法管理，「以若民眾吃完後身體有異，因攤車沒有合法登記，食材無法明確溯源，衛生局如何追查？」認為市府應訂定攤車管理及輔導辦法，輔導合法登記並納入衛生安全法規，將合法、未合法攤車造冊，規劃合適地點及時段讓攤車進駐。

張博洋以西雅圖的攤車規範為例，當地不只劃定營業時間及可以營業的地點，讓攤車不分平日或假日都能有地方擺攤，同時也有規定需提供垃圾桶及資源回收，並要求使用可再生的包裝以兼顧環保永續，也規範攤車的外觀及設計，避免影響市民視線及動線，並讓攤車符合城市整體景觀。

經發局長廖泰翔表示，目前市府對於活動性質的攤商，管理強度確實偏低，目前會朝向研擬市府主辦的活動，設置各別攤車的登記機制，也能接此追蹤攤車主的衛生、交通條件，但攤車場域與整體攤車登記制度，仍須參考國內外案例，研擬完整配套，預計需要一季時間。

青年局長張以理表示，高雄市有接受攤車輔導的業者必須登記稅籍，目前青年局舉辦的攤車市集與競選比賽都有稅籍資料並可被管理，目前攤頭（市集主）資質良莠不齊，市府會主動聯繫攤頭，詢問是否願意接受輔導課程並納管，強化各個攤車業者食安消防觀念。