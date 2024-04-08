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205兵工廠年底搬遷 大樹慈仁五村宿舍整修經費近5億

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
配合205兵工廠搬遷，高雄大樹區的慈仁五村宿舍已有部分整修完工。圖／高市工務局提供
配合205兵工廠搬遷，高雄大樹區的慈仁五村宿舍已有部分整修完工。圖／高市工務局提供

國軍205兵工廠預計年底搬遷至大樹等地，國防部委託高雄市政府新建廠房及大樹慈仁五村12棟職務宿舍整修施工。市府工務局指出，慈仁五村第一階段施工拆除2棟及整修補強3棟，施工近尾聲，其餘7棟待軍眷搬遷後啟動整修補強，總經費4億9400餘萬元。

205兵工廠面積廣達57公頃，為配合亞洲新灣區整體規畫，國防部與高市府簽署合作意向書，2016年啟動205兵工廠搬遷作業，預計搬遷至林園營區、大樹北營區及光復營區。

慈仁五村宿舍位於大樹區台29線旁，近光復營區及溪埔社區活動中心，屋況老舊。市府工務局配合國防部搬遷調度使用需求，分兩階段進行施工，主要針對12棟建物進行耐震補強及裝修。相關工程於去年3月開工，目前第一階段工程近尾聲，近日可交付軍方遷入，第二階段須等軍眷搬遷後即刻啟動。

新工處指出，慈仁五村部份結構強度不足，採用擴柱方式補強，另改善室內牆面白華現象，加強樓頂防水及室外牆面重新塗刷油漆，新作AC路面及修補排水溝破損。此外、廚具、燈具、門窗全部更新，提供舒適、溫馨居住環境。

配合205兵工廠搬遷，高雄大樹區的慈仁五村宿舍已有部分整修完工。圖／高市工務局提供
配合205兵工廠搬遷，高雄大樹區的慈仁五村宿舍已有部分整修完工。圖／高市工務局提供

國防部 宿舍 排水溝

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