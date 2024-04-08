天氣炎熱高雄楠梓市區有蛇出沒 嚇到路過騎士

高雄市楠梓區後昌路附近今天凌晨有蛇出沒，驚嚇不少路過的機車騎士。高雄市農業局獲報後前往捕捉，農業局表示，是長約1米2的黑眉錦蛇，最近因天氣炎熱，蛇類出沒較頻繁。

高雄楠梓市區有蛇出沒，在臉書（Facebook）社群平台引發討論，農業局今天發布訊息證實，凌晨接獲民眾通報在楠梓區後昌路與加昌路附近路段發現有蛇類出沒，立即前往捕捉黑眉錦蛇1隻，長約1米2左右。

農業局表示，最近因天氣漸漸轉炎熱，蛇類出沒較頻繁，常接獲民眾通報居家附近發現有蛇類出現或入侵民宅情形，造成民眾驚恐害怕。

農業局指出，一般蛇不會主動攻擊人，若碰到蛇類勿驚慌，如果是在戶外應避開牠，若是在居家附近或已入侵住家，可撥打1999市民服務專線，農業局會立即派員協助處理。