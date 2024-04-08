高雄設置太陽能電子紙智慧型站牌 省電環保方便查資訊

高雄市在無法申請用電的公車站設置「太陽能電子紙智慧型站牌」，目前已有77座，交通局計畫今年於桃源、杉林及大樹等區再建置40座，可提供乘客即時公車到站資訊，兼具省電、綠能及智慧等特性，提升候車服務品質。

交通局指出，太陽能電子紙智慧型站牌與一般LED智慧站牌不同，無須申請市電，更環保且非常省電，配合南部日照充足的天候，太陽能電子紙智慧型站牌利用太陽能板供電，沒有日照情況下也能連續運作20天。

電子紙顯示技術像紙張一樣方便閱讀，民眾可查閱公車即時到站資訊，交通局也加粗放大路線圖字體方便長輩閱讀，另搭配公車站腹地空間設置座椅，提供民眾更智慧、節能、舒適候車環境。