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113年高雄青創農企業孵育計畫 即起徵件

中央社／ 高雄8日電

邁入第4年的「高雄青創農企業孵育計畫」即日起徵件。透過高雄市農業局提供資金，邀請在地青年農民自我覺察農業經營難題，以改善現況或未來發展進行提案申請。

農業局今天表示，這項計畫藉導入專家實地訪視診斷，協助青農釐清課題提出改善方針、訂定展開行動步驟，一步一步地解鎖困境邁向企業化，為自己事業與農業產業創造更大價值。

農業局農民組織科舉例，那瑪夏區正值青梅產季，從梅子採收、挑選、滷梅、敲梅等工作總是讓原住民青農蔡姿妤一家從老到小忙得不可開交，以往要投入4個人力、耗時2小時才能挑選120公斤梅子。透過「高雄青創農企業孵育計畫」導入篩選機後，只需一個人花半小時就能完成工作，整體效率提升16倍。因而有更充裕精力投入加工，提高農產附加價值；機械化提高產能、也為偏鄉產業創造更多產值。

農業局今天新聞稿指出，「高雄青創農企業孵育計畫」今年度宣傳主軸為「一樣，不一樣」，每位青農都是改變的起點，只要跨出第一步，選擇一件事開始改變現狀、持續累積與堅持，從農之路就會在某個時間點產生變化、倍數成長。

農業局數據，計畫推動4年來帶動26位青農在農業產值與價值上帶來突破性成長。今年除了個人組，也規劃團體組供志同道合青農組隊報名，為理想並肩作戰；個人組、團體組有機會分別獲得最高新台幣20萬、30萬元補助。

「113年高雄青創農企業孵育計畫」即日起至5月10日受理申請，申請簡章可至農業局網站最新消息下載。11日在高雄市政府鳳山行政中心第一會議室、17日在旗糖農創園區–大旗美農村體驗物產直賣所將舉辦2場計畫說明會暨工作坊，現場將說明本年度申請辦法，邀請青農分享提案與執行經驗，並安排業師進行案例解析與提供個別諮詢。

青創 青農

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