香蕉價格看俏 全台6成香蕉苗出自香蕉研究所

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香蕉價格看俏，近日是香蕉蕉苗旺季，致力於香蕉研究台灣香蕉研究所一年生產約200萬株蕉苗，出苗量占全台6成，香蕉研究所副研究員黃世宏說，蕉研所開發具有抗香蕉黃葉病品種，生產健康蕉苗賣給農民種植。除香蕉苗外，近日也有推出限量的台農2號木瓜苗，農民另種選擇。

香蕉研究所副研究員黃世宏說，香蕉飽受黃葉病害，蕉研所開發具有抗香蕉黃葉病品種健康組培苗，提供給農民種植，避免遭黃葉病危害，減低農民損害。

香蕉研究所工作人員近期在所內忙碌檢苗分級，蕉農來香蕉研究所購買蕉苗，一車一車載送，張姓蕉農說，冬蕉價格本來就高，今年冬蕉價格更看俏，已維持兩周高點，消費者購買香蕉價格1公斤40多元，主要受去年兩個颱風影響。

黃世宏說，香蕉約一年可以採收，生育期6到7個月。天氣熱生育期短，冬天較慢，天氣影響不同生育期，夏天成熟快，冬天成熟慢。

香蕉研究所販售健康蕉苗，黃世宏說，品種有台蕉5號、台蕉7號、北蕉、台蕉1號烏龍選種、台蕉8號。除銷售給農民，也會寄給合作的衛星苗圃，再培育成較大的苗後，可就近銷售當地農民。香蕉苗一株12元。