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香蕉價格看俏 全台6成香蕉苗出自香蕉研究所

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
張姓蕉農在屏東縣高樹鄉種香蕉面積約1甲，都會到香蕉研究所購買蕉苗，一卡車載滿香蕉苗，約1400株蕉苗。記者劉星君／攝影
張姓蕉農在屏東縣高樹鄉種香蕉面積約1甲，都會到香蕉研究所購買蕉苗，一卡車載滿香蕉苗，約1400株蕉苗。記者劉星君／攝影

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香蕉價格看俏，近日是香蕉蕉苗旺季，致力於香蕉研究台灣香蕉研究所一年生產約200萬株蕉苗，出苗量占全台6成，香蕉研究所副研究員黃世宏說，蕉研所開發具有抗香蕉黃葉病品種，生產健康蕉苗賣給農民種植。除香蕉苗外，近日也有推出限量的台農2號木瓜苗，農民另種選擇。

香蕉研究所副研究員黃世宏說，香蕉飽受黃葉病害，蕉研所開發具有抗香蕉黃葉病品種健康組培苗，提供給農民種植，避免遭黃葉病危害，減低農民損害。

香蕉研究所工作人員近期在所內忙碌檢苗分級，蕉農來香蕉研究所購買蕉苗，一車一車載送，張姓蕉農說，冬蕉價格本來就高，今年冬蕉價格更看俏，已維持兩周高點，消費者購買香蕉價格1公斤40多元，主要受去年兩個颱風影響。

黃世宏說，香蕉約一年可以採收，生育期6到7個月。天氣熱生育期短，冬天較慢，天氣影響不同生育期，夏天成熟快，冬天成熟慢。

香蕉研究所販售健康蕉苗，黃世宏說，品種有台蕉5號、台蕉7號、北蕉、台蕉1號烏龍選種、台蕉8號。除銷售給農民，也會寄給合作的衛星苗圃，再培育成較大的苗後，可就近銷售當地農民。香蕉苗一株12元。

除了香蕉苗外，香蕉研究所也推出限量的木瓜苗，黃世宏說，農民有時買香蕉就會問有沒有賣木瓜苗，發現木瓜苗的需求增加，開發木瓜苗，以台農2號為主，一株看大小約在30到35元。

台灣香蕉研究所工作人員聚精會神檢苗分級。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所工作人員聚精會神檢苗分級。記者劉星君／攝影
香蕉研究所的蕉苗馴化場。記者劉星君／攝影
香蕉研究所的蕉苗馴化場。記者劉星君／攝影

農民 香蕉

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