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不捨花蓮民眾受地震苦 旗山麵攤老闆捐一日所得
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
位於高雄旗美地區客家庄的尚有麵店，飄香30年，老闆宋媽媽（張勤妹）做美食同時亦做公益數十多年，此次花蓮遭地震重創，她慷慨捐贈一日營業所得，盡點微薄之力，並祈禱花蓮人都能平安度過。
張勤妹在旗美地區客家庄賣麵超過30年，靠著麵攤生意拉拔4個兒女長大，孩子長大後開始有了些積蓄，張婦總會盡點綿薄之力，舉辦一些關懷鄉親慈善活動，包括發放物資及健康促進活動等，幫助需要幫助的人。
在家排行老么的宋先生表示，媽媽靠著麵攤度過許多艱困歲月，養孕孩子長大成人，這次看著花蓮居民為地震所苦，心疼不已，捐出麵店一日所得逾1萬2千元。雖然不多，但希望這樣的善行能影響其他人，並祈禱花蓮人們都平安度過，早日恢復榮景。
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