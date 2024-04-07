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高雄亞灣大樓一直蓋 新草衙居民慨：好像住貧民窟 數十年沒進步
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高雄前鎮新草衙地區早年聚集外來勞工形成違建聚落，高市府以自治條例專案讓售後仍存在303戶違建問題，主要集中在鎮東街一帶。議員黃彥毓指出，新草衙房舍破舊、沒有消防巷道，公共安全堪慮，與周遭亞洲新灣區景觀格格不入，應設法改善。市長陳其邁表示，總體來看，若用危老改建或都更，對於增加容積還是相對有利，會請都發局全力協助。
前鎮區有新舊草衙部落，新草衙主指中山路以西，臨海工業區及新生路以東等地。早年高雄港拆船業興起和臨海工業區開發，吸引外縣市勞工落戶定居新草衙。為解決違建問題，高市2015年制定「新草衙自治條例」專案讓售3104戶公有地，最後僅2801戶申購。
議員黃彥毓指出，當年有些人是因為房屋多次轉讓、天災自然倒塌認定不易等因素未購地，違建區沒有消防巷道，影響公共安全，新草衙不僅是亞灣腹地，未來捷運黃線通到前鎮漁港，違建問題要全面檢討，否則此區塊嚴重影響市容。
「我們好像住在貧民窟，數十年都沒有進步」陳姓居民無奈說，住處附近巷弄狹小，消防車與救護車都進不來，住民多半是老人，常有呼叫救護車需求，不僅門牌亂、路難找，還要靠人力接駁，就醫很困難。
黃彥毓建議，專案讓售已經結束3年多，至今仍接獲有意申購的陳情案，不管是重啟專案讓售或其他方式，應該要想辦法解決，才能讓市容變整齊又好看。
市長陳其邁回應，自治條例在2020年6月10日屆滿，另有市有財產自治條例可以申請讓售，但價格跟特別法的規定不同，以總體來看，若用危老改建或都更程序，對於增加容積還是相對有利，都更的方式很多種，公自辦都可以，若需要會請都發局全力協助。
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