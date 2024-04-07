清明連假收假 澎湖海空交通疏運萬人返台
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
清明連假最後一天，台澎海空交通疏運進入高峰期，逾萬名返鄉祭祖鄉親與遊客今天陸續返回本島，澎湖機場尚有近百名民眾等待候補。
澎湖航空站表示，清明連假今天告一段落，澎湖機場飛往台灣本島航線共計有57航班，其中321與738中型客機有13架次，提供5400座位，機場一早即湧現搭機鄉親與遊客人潮，目前各航線登記候補約有近百人，其中以高雄航線近50人最多，澎湖縣政府也在機場設置聯合候補櫃台全力協助。
航行高雄、馬公航線的澎湖輪，今天起一連3天加班往返各1航次，馬公往嘉義布袋航線的滿天星、凱旋與藍鵲等交通船，今天共航行11航次，載運逾4600人次返回嘉義布袋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言