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清明連假收假 澎湖海空交通疏運萬人返台

中央社／ 澎湖縣7日電

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清明連假最後一天，台澎海空交通疏運進入高峰期，逾萬名返鄉祭祖鄉親與遊客今天陸續返回本島，澎湖機場尚有近百名民眾等待候補。

澎湖航空站表示，清明連假今天告一段落，澎湖機場飛往台灣本島航線共計有57航班，其中321與738中型客機有13架次，提供5400座位，機場一早即湧現搭機鄉親與遊客人潮，目前各航線登記候補約有近百人，其中以高雄航線近50人最多，澎湖縣政府也在機場設置聯合候補櫃台全力協助。

航行高雄、馬公航線的澎湖輪，今天起一連3天加班往返各1航次，馬公往嘉義布袋航線的滿天星、凱旋與藍鵲等交通船，今天共航行11航次，載運逾4600人次返回嘉義布袋。

機場 澎湖縣 航線

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