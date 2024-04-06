墾丁台灣祭3天狂吸百萬人次 三大日音樂節下周屏東市開唱
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南台灣獨立樂團原創音樂品牌墾丁「台灣祭」，今晚由高爾宣、拍謝少年、玖壹壹ft.葛西瓦壓軸登場，為3天不斷電的演唱劃下句點，與樂迷相約明年見；屏東縣政府表示，據中華電信公司統計，3天累計破百萬人次進場，不僅讓樂迷重溫4月墾丁瘋音樂的感動，更帶動地方觀光商機，屏東三大日音樂節接著在12日至14日，要在屏東市縣立體育館草地開唱。
「台灣祭」第3日活動主舞台，率先登場是隨性樂團跟施文彬的特別合作企劃，同是台語搖滾橫跨20年的對唱，帶出第一波高潮；首次帶樂團的高爾宣登場演出，40分鐘精湛完美演出，讓現場樂迷感動到最高點；拍謝少年在浪漫海風的吹拂下開唱，更是將現場情緒堆疊到最高點，玖壹壹聯合葛西瓦最後壓軸演出，讓樂迷如癡如醉。
據中華電信公司統計，「台灣祭」首日26萬人次參與，昨天39萬人次，今天人潮仍不斷地湧入，晚上突破1百萬人次；縣府傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭指出，「台灣祭」不僅提供音樂人表演舞台、樂迷的朝聖地，還帶動地方商機刺激經濟，飯店民宿幾乎客滿，墾丁地區彷彿不夜城，創造多贏，這是舉辦的重要意義。
最後一天的另個焦點是培植台灣新樂團的「南方大唱」決賽，3月評審從250隊海選出30強，在屏東市的行前派對複賽選出10強，今天總決賽冠軍由「DrunkMonk撞克茫客」奪得，亞軍「Tickle Tickle」，季軍「Slowing Oscillation 斯洛頻率」，分獲10萬、4萬及3萬獎金，評審團勉勵所有得獎者外，也鼓勵冠軍隊伍能夠持續精進自我，台灣祭今年與日本神戶Coming Kobe音樂祭締結姊妹，冠軍隊5月將代表台灣登上日本神戶「Coming Kobe音樂祭」舞台，用音樂和世界交朋友。
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