台鋼雄鷹開幕戰湧1.6萬球迷 澄清湖球場整修成果受關注

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台鋼雄鷹在澄清湖棒球場開季首戰對上富邦悍將，吸引1萬6千球迷入場，這是澄清湖球場暌違多年再有主場球隊進駐，球場整修成果備受關注，到場為球隊加油的多位民代認為包括入場動線、照明、清潔等問題仍待改善，但能將球迷找回來，是第一要務。

高雄澄清湖棒球場曾是台灣容量最大且是1個擁有大型全彩螢幕的棒球場，2015年義联集團旗下義大犀牛隊將60場主場賽都移到此地，但2年後轉賣富邦集團，主場易地，至2022年台鋼雄鷹成軍才再認養為主球場。

高市運發局為迎新球隊進駐澄清湖球場，去年7月推優化工程，昨在台鋼雄鷹開季首戰展現成果。運發局指出，市府自籌逾2.5億分2期，第1期工程約投入1.5億元，更換內野近8千張座椅，整修球場入口意象、大廳服務台、球員休息室、廁所及啦啦隊舞台等空間；汰換安全防護網、新增哺乳室，汰換場館家具、增購球員健身器材，期許帶給球迷不同以往的觀賽體驗。

新球季首戰由市長陳其邁開球，比賽開始後，栗山、井端2名日籍貴賓及立委柯志恩、高市多名議員都變成應援啦啦隊，現場熱鬧滾滾。台鋼領隊劉東洋對整修後的球場，表示「著實有感」。

議員白喬茵觀賽後在臉書發文，指聽到1萬6千多名球迷加油聲，「屬於高雄的棒球季回來了」。但也發現配合賽季拆成2期工程，造就一個球場多樣情，像貴賓席有台北大巨蛋同款座椅，內野上層和外野卻是脆化還會刺腳的椅子。2樓有明亮乾淨的洗手間，3、4樓及外野的廁所沒有燈，天花板也破裂，此外滅火器已過期，這些都可能成為安全破口。