藍眼淚陸續現蹤 南竿鄉公所夜間關路燈方便賞淚

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為了追尋藍眼淚蹤跡，許多民眾清明連假來馬祖「追淚」。近日陰雨綿綿，藍眼淚出現在多處澳口與海邊，南竿鄉公所宣布即日起特定路段夜間關閉路燈，方便民眾賞淚。

追淚達人周小馬接受中央社記者採訪表示，藍眼淚是海水中的夜光蟲大量聚集在澳口或是沿岸，導致以肉眼看或是用相機拍攝夜間的海水，會出現藍色亮光的景象。目前仍未完全清楚關鍵成因，但已知若冷熱空氣對流，氣溫20至27度，空氣中濕度高如大雨後或是大霧，且光害不要太多的時候，較容易看到藍眼淚。

周小馬說，每年的4至6月是比較容易看到大量藍眼淚的季節，但去年11月也有爆量紀錄。但因有潮汐、氣溫與氣候、風向等條件限制，很難保證到馬祖就一定能看得到。且夜光蟲需靠風集中至海邊或澳口，因此有經驗的導遊，會依照當日風向，判斷何處較容易看到藍眼淚。

不過周小馬也呼籲，馬祖海岸線彎曲且岩石多，夜間行走多有危險，若想安全追淚，建議白天可先探勘路況。且馬祖春季日夜溫差大，夜間出門可穿著防風、防潑水外套，並攜帶防蚊液等，建議可找當地導遊或是提供追淚服務商家帶路，看到藍眼淚機率大增也相對安全。

南竿鄉公所發布公告指出，為配合民眾於晚間觀賞藍眼淚，即日起實施部分路段夜間至清晨關燈措施，包含介壽村馬祖高中運動場、介壽海堤、復興村舊廟廣場、梅石村高王爺廟、仁愛村海邊堤防、津沙村海堤等，呼籲民眾夜間於上述區域行走，須注意安全。