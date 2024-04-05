台灣祭恆春擠爆 赫見IG訂房詐騙

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屏東「台灣祭」活動昨起登場，湧入大批樂迷朝聖，一房難求，有民眾在IG看到有民宿業者尚有房源，不疑有他下訂匯款，入住旅宿時才知遭騙，無房可住，目前據知至少60人受害，恆春警方證實有1人報案，正擴大追查。

屏東「台灣祭」音樂活動邁入第4屆，建立起墾丁音樂品牌，昨在恆春墾丁大灣遊憩區登場，5大舞台、135組樂團與國際樂團接力連嗨3天，樂迷擠爆恆春半島！但屏東縣民宿協會理事長余松華表示，有不肖人士利用網路IG佯稱有房源，遊客訂房匯款，入住前才知道遭騙，這類手法以往少見，目前據知已60人受害。

恆春警分局表示，昨晨2時半，台中吳先生準備入住民宿，業者查沒訂房資料，他才知遭騙，吳男是於3月3日下午3時在IG接獲自稱民宿業者訊息，聲稱台灣祭期間有房源，匯款1300元。

警方表示，清明連假適逢墾丁大灣舉行2024台灣祭，詐騙集團看上此波熱潮，假冒民宿店名、拼湊環境照片張貼在社群網站行騙。屏縣交旅處提醒，交旅處官網可查詢縣內合法民宿名單，民眾切勿入住未合法申請登記及違規擴大房間的旅宿。

屏縣消保官吳清宜說，民眾訂房前要多查證，訂房成功後要保存訂房紀錄或截圖訊息，並直接打電話向民宿確認訂房有無成功，若遇詐騙可打1950申訴、或向行政院消保會線上申訴。警方更提醒，不要與業者私下傳訊訂房或付款，可打165防詐專線求助，降低受騙機率。