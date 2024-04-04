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屏東畫壇年度盛事「藝起派對」 近千名畫友領略潮州之美
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屏東縣政府舉辦2024藝起派對屏東寫生嘉年華，今年首度移師潮州舉辦，今天在潮州鎮聯合辦公大樓戶外廣場熱鬧登場，有近千名大小畫友齊聚一堂，透過不同繪畫技法為潮州留下美麗樣貌。
首度移師潮州的寫生比賽，報名踴躍，參賽者橫跨國小低年級到社會組各年齡層，還有多名縣籍藝術家共襄盛舉。因活動恰逢兒童節連假，也有中北部返鄉民眾報名，去年得獎者今年再度參賽，也有全家總動員參加，場面熱鬧。
縣長周春米說，潮州蘊含多元豐富的人文氣息，是傳統戲曲文化重鎮，今年寫生比賽從屏東市移至潮州，讓喜歡繪畫的大小朋友藉由參賽創作出更多充滿觀察與想像力的作品，人領略潮州之美。
屏東縣藝術家許天得、莊正國、張重金呈現不同的視角，在他們畫筆下的潮州美景引人入勝。藝術家表示，藝起派對寫生比賽成為屏東畫壇年度盛事，以競賽結合美學體驗，提供莘莘學子一個比賽的經驗，也透過寫生相互交流切磋。
潮州老街、屏東戲曲故事館、潮州日式歷史建築園區等，都成了畫友們入畫的題材。文化處說，寫生比賽作品，縣府邀請知名的水彩畫家及老師們組成評審小組，寫生組各組將取前三名、優選十名和佳作二十名，優選作品預計4月27日起至6月10日在屏菸1936文化基地展出。
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