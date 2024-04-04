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鳳山啟用新公托 20名額70人搶
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高雄市公共托嬰中心僧多粥少，家長搶破頭，昨天啟用的鳳山經武公共托嬰中心，20個名額有70人爭搶，抽不到籤的只能向隅，市府副祕書長陳盈秀說，市府持續關心少子女化議題，未來3年全市會再增加公托據點達85處，鳳山區則達9處。
經武公共托嬰中心昨啟用，作為兒童節獻禮，中心設置於鳳山區公所1樓，結合周邊大東公園綠地，提供舒適、安全的成長環境。
陳盈秀說，市府積極布建公托機構，也配合0-6歲國家一起養政策，今年加碼托育補助，公托補助調高為7000元，家長每月僅需負擔2000元，鼓勵市民多生育。
社會局副局長葉玉如不諱言，公托因平價優質，十分搶手，新啟用的鳳山經武公托中心20個名額即有70人報名，最終抽籤決定。
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