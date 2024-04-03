高雄車站8棟老透天活化「進度零」 議員批市府互踢皮球

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

高雄車站施工20多年，周邊商圈沒落，市長陳其邁2020年參選時提出「高雄表參道計畫」政見，但車站明年完工，站前店面空租問題依舊，市府規畫承租中山路旁8棟老屋提供青年文創業入駐，但議員鄭孟洳認為該計畫進度零，各局處互推皮球，負責說服屋主同意立面更新的都發局僅回應，一切仍在協調。

高雄火車站整體工程預定明年完工，振興周邊商圈經濟的表參道計畫引起關注，目前仍有許多店家招租，先前市府曾承諾要租下站前中山路8間連棟建築，提供青年創業者進駐，計畫名稱為「城市立面景觀改善試辦計畫」，經發局長廖泰翔表示，該計畫並非經發局主導，經發局只作為第二階段補助店家屋內裝潢經費。

廖泰翔解釋，該案由文化局、都發局向屋主詢問立面整修意願，經發局已預留經費等待接手，但就所知還未有屋主願意接受；鄭孟洳批「零進度！」經發局被動等通知才有後續作為，等於是把責任甩鍋，而文化局提出的「私有建築物老屋保存」計畫，需由屋主撰寫一連串詳細計畫，民眾根本不懂，導致計畫一拖再拖。