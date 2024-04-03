影／霧鎖金門…啟動輸運計劃288位旅客返台 還有2千人滯留

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霧鎖金門！受到濃霧影響，金門今天一整天海空交通全面停擺，有鑑於金門尚義機場有約2千8百多人滯留，金門航空站與立委陳玉珍緊急協調相關單位啟動船舶疏運B計畫，下午由「金瑞龍」協助載運288位滯留金門的旅客返台，船班預計晚上8時30分抵達嘉義布袋港。

據了解，金門航空站昨日傍晚就因濃霧取消5架次航班，今天的天候依然沒有好轉，一整天都是濃霧瀰漫，機場關場的狀態，總計到今天傍晚已取消31架次的航班，受影響的旅客高達2千8百多人，機場內擠滿候機旅客。據了解，預計要明天傍晚才會轉北風，屆時天氣才會穩定。

金門航空站在今天中午緊急邀集立委陳玉珍辦公室、航港局與金門縣政府等相關單位開會因應，決定啟動輸運B計畫，原本預計搭載300名滯留旅客返台，最後來報到的僅288位旅客，據了解，因為船班從金門開往嘉義需要7個小時，不少人怕海上顛簸，最後放棄。

航港局中部航務中心金門辦公室專門委員顧克亞表示，為因應霧鎖金門、改善交通中斷情形，航港局共核定「藍鵲號」、「雲豹號」、「凱旋8號」及「金瑞龍」等4客船為嘉義布袋港—金門水頭港的疏運航線船隻；今天因為整天沒飛機，在中午啟動備援船計畫；他提到，要特別感謝金瑞龍創辦人楊肅元的大力支持，因為近日起霧，金瑞龍船隻本來要赴台歲修卻被困在金門，此次剛好擔任「救火隊」，及時支援輸運。

顧克亞說，這當中他負責聯繫公部門作業，楊肅元親自坐鎮指揮，協助緊急徵調公司機組人員，全力支持，才讓備援船隻計畫在2小時內搞定，算是有史以來最快。