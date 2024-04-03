高雄中油員工宿舍1157戶同一電號 電價調漲居民吃不消

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高雄市楠梓區宏毅、宏榮兩里為早期高雄煉油廠員工宿舍，社區與廠房一起規畫為工業用電，兩里1157戶共用一個電號。不過近幾次調漲電價，用電大戶及工業用電漲幅較大，里民電費大增大喊吃不消。市議員對此提出質詢，市長陳其邁回應，會請經發局協調中油及台電幫居民解決問題。

市議員陳玫娟質詢指出，兩里居民目前全是一般家庭用電，不過當初規畫1157戶共用一個電號，採工業用電計價，後來高雄廠關廠後仍維持現狀。台電已第3次調漲工業電價，加上台電採電費累進制度，導致當地用電級距為最高級距，對居民來說很不公平。

假設每戶每月用電500度，電費與一般住宅電費相比，一年就多出7792元，整個社區一年差額高達901萬，希望市府協助通盤考量，協處社區比照民生用電計算，造福里民。

議員陳善慧表示，過去工業用電較便宜，中油為回饋員工才採工業用電，但如今時空背景變遷，工業用電較貴，建議由市府召集經濟部、中油和里長居民舉辦協調會儘早解決。

市長陳其邁回應，此事牽涉中油及台電三方協議，市府會站在協調角色，盡速讓事情有比較好的解決，會請經發局來協助。

台電表示，該地區土地屬於中油，由中油申請高壓用電一戶再分給所有住戶，類似分租套房概念。最近幾次調漲電價，因高壓用電漲幅度較大，故居民希望改為單戶住宅用電計價，為此也開過幾次協調會。

不過若要改為每戶計算的民生用電，必須改線路、申請電表等工程，經費相當龐大，之前協調會就討論過，因居民多不願分擔此費用，居民與中油也無法達成共識，因此一直無法解決。

中油表示，之前曾提出電費解決方案，包括將高壓用電改為低壓，及採民生用電階梯式計費，但住戶礙於各自考量無法達成共識，因此一直沒有解決方案。後續中油將持續與宿舍區住戶協調溝通，並配合公正第三機構協調，研訂合法、合理解決之道。