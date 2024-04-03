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高雄鳳山經武公托中心今啟用僧多粥少 20個名額70人搶

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
附設於高雄鳳山區公所內的經武公共托嬰中心，掉在兒童節前啟用，成為高市兒童最佳獻禮。記者王昭月／攝影
附設於高雄鳳山區公所內的經武公共托嬰中心，掉在兒童節前啟用，成為高市兒童最佳獻禮。記者王昭月／攝影

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高雄市公共托嬰中心僧多粥少，家長搶破頭，今天啟用的鳳山經武公共托嬰中心，20個名額70人爭搶，抽不到的只能向隅，高雄市政府副祕書長陳盈秀說，市府持續關心少子女化議題，未來3年全市會再增加公托據點達85處，鳳山區則達9處。

經武公共托嬰中心趕在兒童節前夕啟用，作為高市兒童獻禮，中心設置於鳳山區公所1樓，結合周邊大東公園綠地戶外環境，提供嬰幼兒舒適、安全的成長環境。

高雄市政府副祕書長陳盈秀說，市府積極布建公托機構，提供平價優質托育服務，也配合「0-6歲國家一起養」政策，今年加碼托育補助，公托補助調高為7000元，家長每月僅需負擔2000 元，鼓勵市民多生育。

社會局副局長葉玉如不諱言，公托因平價優質，十分搶手，以新啟用的鳳山經武公托中心來說，20個名額即有70人報名，最終抽籤決定。市府為克服公托用地問題，近年盤點區公所等公家機構空間興設公托中心，含左營、鹽埕、苓雅、燕巢、橋頭、鳳山及路竹共7處區公所設置公托，路竹將於4月底啟用，未來3年全市可望達85處。

受惠於國家補助，高市公托扣除補助，家長每月約負擔2000元。送準公托的家庭最高負擔5815元，保母最高負擔1200元。一名家長慶幸能抽中公托名額，指相較於準公托，每月約差3、5000元，負擔減輕許多。

高市2歲至6歲幼兒念公幼，現家長每月約負擔1000元，念非營利幼兒園，約負擔2000，念準公共化幼兒園約擔3000元，社會局表示，今年寒假起會再調公幼延托及寒暑假加托服務費用。

附設於高雄鳳山區公所內的經武公共托嬰中心，掉在兒童節前啟用，成為高市兒童最佳獻禮。記者王昭月／攝影
附設於高雄鳳山區公所內的經武公共托嬰中心，掉在兒童節前啟用，成為高市兒童最佳獻禮。記者王昭月／攝影

托嬰 托育 高雄市

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