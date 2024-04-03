前鎮廢棄市場遭拆！攤商控未獲補償金 議員籲市府出面

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前鎮區「允棟市場」荒廢超過30年，原先市場的東側攤商5年前獲建商5萬、30萬補償款後紛紛撤出，但西側攤商卻無法獲得補償，如今因市場病媒蚊孳生，市府須強制拆除，西側攤商不滿權益受損；經發局回應市場為民有市場，會持續提供法律諮詢服務，與東西側地主詢問後，目前尚無具體土地開發規劃。

位在前鎮區鎮榮街與鎮東三街的允棟市場在民國60年間啟用，沒落後攤商陸續離開，荒廢超過30年，近年有建商表示欲買下土地，2019年在議員吳銘賜協調下，攤商與建商達成協議，由建商提供補償金、拆除市場，最後確定共有27名攤商取得補償金並停止營業，以利建物拆除作業。

議員黃彥毓表示，允棟市場退場多年，當初東側店家在2019年由市府主持「東棟建物後續處理協調會」中，讓有攤位讓渡書且仍在營業的12名業者，由建商補助30萬，有攤位讓渡書且未營業的15名業者則獲建商補助5萬，東側攤商在獲補償金後均已停止營業，以利建物拆除作業，反觀西側攤商卻未如此順利。

黃彥毓說，允棟市場西側在2019年9月已廢棄，多年來孳生病媒蚊，遭市府要求攤商所有人、管理人和使用人自行拆除，最後因無法通知或屆時未自行拆除者，全數由工務局拆除，他認為西側攤商同樣與地主購買地上權，如今市場廢棄多年，攤商找不到建商、無法獲補助，相當不公平。

經發局長廖泰翔表示，經發局過往都有提供法律協助，但民間雙方仍無法有共識，後續會討論是否由市府出面協調。經發局回應，允棟市場為民有市場、產權為私人所有，相關私權爭議需由土地所有權人與攤台所有權人進行協調，市府持續提供法律諮詢服務，並於新冠肺炎、登革熱疫情期間提供防疫物資，進行預防性噴藥消毒；另經與東西側地主了解，目前尚無具體土地開發規劃。