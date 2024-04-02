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高市議員籲登太平島宣示主權 陳其邁：不該挑起更多紛爭

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市議員黃紹庭認為太平島目前隸屬高雄管轄，建議市長陳其邁帶領立委登島宣示主權，市議員方信淵則說除了硬性做軍事化建設，也須開放民眾登島觀光。圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員黃紹庭認為太平島目前隸屬高雄管轄，建議市長陳其邁帶領立委登島宣示主權，市議員方信淵則說除了硬性做軍事化建設，也須開放民眾登島觀光。圖／翻攝自高雄市議會直播

太平島由高雄市管轄，連日來成為議會關注焦點，市議員黃紹庭建議市長陳其邁應與立委登島宣示主權，市議員方信淵則主張除了做軍事化建設，應開放民眾登島觀光；陳其邁答詢指出，登島和開放觀光應由中央國安單位做整體評估，但保持區域穩定很重要，不該在區域內挑起更多紛爭

方信淵說，太平島隸屬高雄旗津區管轄，就是高雄市府管理的土地，3月26日太平島碼頭整修完工，總統蔡英文因缺席被外界解讀是政治因素，他認為與其討論太平島政治問題，不如發展當地觀光，打造成高雄市的觀光勝地，太平島上有機場、港口、海水淡化廠、太陽能發電設備與醫院，也有潛水點和白沙灘等景觀。

方信淵表示，太平島的主權無庸置疑是屬中華民國，目前還有門牌在土地上，那麼頻繁在島上做軍事化建設，只會強調主權、增加強烈性，反而開發這個島上觀光就很重要，也能當作軟性宣示主權，但太平島若只是由中央國安單位作評估，很難符合地方民眾的需求，很多民眾都希望能登島觀光。

陳其邁表示，許多國家皆主張擁有太平島主權，是爭議性比較高的地方，台灣必須對於區域穩定負起責任，「我們不應該在區域內挑起更多紛爭」，大家都在守護太平島的自由通行，發展觀光仍是要站在國家共同利益上考量，他承諾會將民眾想法轉達給中央做評估。

國民黨市議員黃紹庭昨日質詢時表示，國民黨立委準備登太平島宣示主權，太平島目前隸屬高雄，建議陳其邁陪同8名高雄立委登太平島宣示主權；陳其邁回應，是否登太平島應由國安單位整體評估，他認為前總統馬英九訪問中國時，在中國直接宣示太平島主權會更有效。

市議員黃紹庭認為太平島目前隸屬高雄管轄，建議市長陳其邁帶領立委登島宣示主權，市議員方信淵則說除了硬性做軍事化建設，也須開放民眾登島觀光。圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員黃紹庭認為太平島目前隸屬高雄管轄，建議市長陳其邁帶領立委登島宣示主權，市議員方信淵則說除了硬性做軍事化建設，也須開放民眾登島觀光。圖／翻攝自高雄市議會直播

國安 太平島 陳其邁

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