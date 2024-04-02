高市議員籲登太平島宣示主權 陳其邁：不該挑起更多紛爭

太平島由高雄市管轄，連日來成為議會關注焦點，市議員黃紹庭建議市長陳其邁應與立委登島宣示主權，市議員方信淵則主張除了做軍事化建設，應開放民眾登島觀光；陳其邁答詢指出，登島和開放觀光應由中央國安單位做整體評估，但保持區域穩定很重要，不該在區域內挑起更多紛爭

方信淵說，太平島隸屬高雄旗津區管轄，就是高雄市府管理的土地，3月26日太平島碼頭整修完工，總統蔡英文因缺席被外界解讀是政治因素，他認為與其討論太平島政治問題，不如發展當地觀光，打造成高雄市的觀光勝地，太平島上有機場、港口、海水淡化廠、太陽能發電設備與醫院，也有潛水點和白沙灘等景觀。

方信淵表示，太平島的主權無庸置疑是屬中華民國，目前還有門牌在土地上，那麼頻繁在島上做軍事化建設，只會強調主權、增加強烈性，反而開發這個島上觀光就很重要，也能當作軟性宣示主權，但太平島若只是由中央國安單位作評估，很難符合地方民眾的需求，很多民眾都希望能登島觀光。

陳其邁表示，許多國家皆主張擁有太平島主權，是爭議性比較高的地方，台灣必須對於區域穩定負起責任，「我們不應該在區域內挑起更多紛爭」，大家都在守護太平島的自由通行，發展觀光仍是要站在國家共同利益上考量，他承諾會將民眾想法轉達給中央做評估。