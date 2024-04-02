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名勝世界郵輪重返高雄 暑期出遊日本母港航次熱賣中
名勝世界郵輪旗下名勝世界壹號繼去年在高雄港首航，首創以高雄及香港為雙母港航線後，今年8月將重返高雄展開母港航次，推出3航次前往沖繩石垣島、那霸和宮古島的航班，預計可搭載超過5500人次，讓中南部民眾可就近從高雄出訪日本，一覽島嶼風光外，也能暢快血拚，不必擔心行李超重。
高雄市政府秘書長郭添貴在今天的郵輪行程發布會中，代表市府以東道主的身分歡迎「名勝世界壹號」郵輪再次來到高雄開設母港航班，並致贈高雄在地藝術中心的瓷器畫作「迴游」予名勝世界郵輪副總裁徐牧柔，期盼名勝世界可以乘載來自各地的旅客經常洄游，返回高雄母港的懷抱。
高市海洋局說，名勝世界壹號郵輪今年預計8月進駐高雄母港，有別於去年往返香港的雙母港航程，推出從高雄出發前往那霸、石垣島或宮古島的新選擇，每航次都可提供超過1800人次搭乘，歡迎有興趣的民眾把握早鳥優惠及早報名，4月30日以前每房減免6000元，特定房型的第3、第4人最低4900元即可成行。
高雄港務分公司表示，名勝世界壹號總噸數7.5萬噸、船長268公尺、船寬32公尺、載客數1856人，帶有豐厚的亞洲傳統文化風情，以「舌尖上的郵輪」著稱的美食郵輪，除了有符合亞洲人胃口的道地中式料理外，也供應各種異國美食佳餚，且服務人員多數會講中文，語言溝通無障礙，堪稱最懂台灣人的郵輪。
高雄港務分公司說，名勝世界壹號暑期從高雄出發3個航次，包含5天4夜及3天2夜航程，分別前往那霸、石垣島及宮古島等地；今年高雄港郵輪預報63艘次，其中母港為26艘次，掛靠港為37艘次，更有8航次國際郵輪首航高雄港旅運中心，可為高雄帶來超過10萬人次的觀光旅客及新台幣約3.7億元產值。
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