快訊

新北17歲少年借機車載16歲友人 追撞資源回收車雙雙慘死

投資人注意！這兩家上市公司股票8日起停止買賣

賴清德今進衡指所 國軍偵獲10架次共機今跨越中線擾台

高屏地區4天內2度現日暈 民眾爭相拍照

中央社／ 屏東縣2日電
屏東縣2日出現日暈奇景，春日鄉公所人員把握機會拍照留念。公所表示，春日的「春」字有「日」，「春日」就是兩個太陽，也被暱稱為兩個太陽的部落。（春日鄉公所陳以臻提供）中央社
屏東縣2日出現日暈奇景，春日鄉公所人員把握機會拍照留念。公所表示，春日的「春」字有「日」，「春日」就是兩個太陽，也被暱稱為兩個太陽的部落。（春日鄉公所陳以臻提供）中央社

3月30日出現日暈奇景的高雄市、屏東縣今天上午11時許再度出現日暈，許多民眾把握機會拍照上傳社群網站臉書（Facebook）。

春日鄉公所表示，日暈就像小太陽外面有個大太陽，而春日的「春」字有「日」，「春日」就是兩個太陽，也被暱稱為兩個太陽的部落，公所人員趕緊把握機會，排排站在公所前與象徵春日的奇景拍照。

依交通部中央氣象署資料，暈是陽光或月光穿越懸浮在大氣中的冰晶，經折射或反射過程形成的光學現象。暈通常在太陽或月亮周圍出現，型態可是白色或彩色光環、光弧或光斑，如果是彩色光環，色彩是內紅外紫排列。

南瀛天文館表示，日暈常發生於大氣高層有卷雲，而低層晴朗無雲的日子。除環狀日暈，依太陽與觀測者角度，還可能出現幻日、光柱或幻日環等現象，但出現機率比日暈低。

南瀛天文館提醒民眾，觀看日暈時不要讓眼睛直視太陽，否則強烈陽光可能會造成眼球受損影響視力，建議適當用手遮住太陽或透過相機螢幕觀賞。

南瀛天文館 奇景 屏東縣

延伸閱讀

影／快抬頭！繼飛碟雲後 台東大武鄉今再現「上帝之眼」

高雄、屏東出現彩虹般日暈 民眾爭相拍照分享

影／好漂亮！高雄出現日暈奇景民眾抬頭仰望

影／高雄駁二上空出現「上帝之眼」 民眾搶拍日暈驚嘆：稀奇

相關新聞

金門飛機正常起降 雲豹號支援台金運輸載客率不到2成

金門連日來因為濃霧攪局，導致金門的海空交通大亂，尚義機場因為關場，造成上千名旅客滯留，交通部啟動今年首次的海運B計畫，昨...

高市議員籲登太平島宣示主權 陳其邁：不該挑起更多紛爭

太平島由高雄市管轄，連日來成為議會關注焦點，市議員黃紹庭建議市長陳其邁應與立委登島宣示主權，市議員方信淵則主張除了做軍事...

小琉球蛤板灣潮間帶生態病懨懨 浮標區隔沙灘「導覽員陪同才能進入」

屏東小琉球近年成為熱門旅遊地，卻也引發觀光和環境生態拉扯議題，9年前公告琉球鄉自然人文生態景觀區共5處潮間帶，僅肚仔坪、...

台鐵高雄車站工期20年…5出入口未連結商圈 議員憂恐淪「孤島」

台鐵高雄車站工程持續進行，不過有議員發現車站5個出入口都在車站主站體，未與周邊商圈連結，恐成為市中心孤島，無法帶動人潮。...

墾丁這家潛店主動繳地球稅 協辦小學海底畢典、組織小潛將

以屏東墾丁為大本營的台灣潛水公司，每年提撥兩成淨利成立「藍色基金」做公益，在海洋教育札根部分，今年連續第6年免費為墾丁國...

蓮池潭增建200公尺水岸步道 植栽帶區分人行、自行車道

高雄蓮池潭龍虎塔至春秋閣間原是懸臂木棧道，經1年多整建後改為親水景觀步道，民眾走在步道上能一覽整個湖景，周遭同時增設中、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。