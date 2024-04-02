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高美館30週年慶 邀民眾野營與藝術共眠

中央社／ 高雄2日電

高雄市立美術館迎接30週年，首次全區開放美術館綠地藝術休閒體驗，搭配音樂、角色扮演等活動；27日至28日民眾可在美術館戶外園區野營，在星空下與藝術共眠。

高美館「全都露」即日起報名野營，活動邀請知名DJ、獨立樂團、室內樂團及多組街頭藝人從早到晚輪番演出，邀請LARP中世紀實境角色扮演在林地中展現沉浸式露營。逾20組由露營品牌、改裝露營車玩家、創作者藝術家共同打造風格露營。

高美館今天發布新聞稿表示，活動結合高雄在地餐飲品牌帕莎蒂娜國際餐飲集團、好市集-Le BonMarche、意滿漁推出限定餐飲，在城市中享受走入自然的美好生活，高美館從早到晚藝術遊樂不設限，為戶外活動愛好者帶來前所未有的美術館饗宴之旅。

高美館打造4大多元風格城市野營，以電子派對為主題的「歡慶之丘」、多位藝術家及創作者共創藝術氣息的「藝術森林」、「嬉遊平原」打造大規模中世紀LARP（實境角色扮演遊戲）沉浸式露營、「靜謐之境」帶來經典爵士樂組合，演奏沈醉於夏夜的浪漫樂曲。

音樂表演卡司包括知名DJ 4rmstrong、DJ Famous、DIZLIKE樂團、你太白了去曬黑、Miss DJ Bear Beat、席克斯爵士五重奏及藝綻室內樂團等。

高美館表示，「放飛大斜坡」也將舉辦紙飛機飛行大賽，在這片草地解放壓力欣賞高美的湖光美景，而內惟藝術中心周邊草地，超過100家以上美食及胖卡攤車，吃喝玩樂通通有。

另外，美術館加碼開放夜間的美術館體驗「夜行全都露專場」，需上官網報名，限額40人；內惟藝術中心則化身藝術不夜城，內惟戲院午夜電影放映「全面啟動」、「去唱卡拉OK吧！」

露營 高美館 高雄市立美術館

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