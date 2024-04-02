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恆春出現第3例鼬獾狂犬病 疫苗巡迴注射緊急加場

中央社／ 屏東縣2日電

恆春半島出現第3例鼬獾狂犬病，因應持續擴散的野生動物狂犬病疫情，屏東縣動物防疫所犬貓疫苗巡迴注射將於4月8日在恆春鎮加開2場。

屏東縣動物防疫所長李永文表示，3月中下旬接獲民眾通報鼬獾闖入民宅，鼬獾驗出狂犬病陽性，所幸無人受傷；不過，密集陽性案例顯示今年野生動物狂犬病可能大爆發，屏東縣從民國109年到111年每年才驗出3件案例，去年甚至0件，今年才3個月就已驗出3例。

動物防疫所表示，3月在車城鄉及恆春鎮實施犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動，已注射犬貓超過1200隻，因應第3例鼬獾狂犬病，緊急於4月8日恆春鎮再度加場。

動物防疫所指出，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，請民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全。

依動物傳染病防治條例，若未每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

若民眾發現死亡食肉目野生動物（鼬獾、白鼻心、食蟹獴等），可通報屏東縣動物防疫所送驗。犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動4、5月在恆春鎮、枋山鄉、牡丹鄉、枋寮鄉等鄉鎮繼續舉辦，相關資訊可電洽08-7224109或上屏東縣動物防疫所官網查詢。

屏東縣 恆春 狂犬病疫苗

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