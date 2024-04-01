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高雄六龜師生聯手彩繪山城風情 行政中心工地圍籬變藝廊

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
六龜國小師生在圍籬上彩繪出荖濃溪、新威大橋、十八羅漢山、彩蝶、花旗木。圖／高雄市工務局提供
六龜國小師生在圍籬上彩繪出荖濃溪、新威大橋、十八羅漢山、彩蝶、花旗木。圖／高雄市工務局提供

六龜行政中心因使用超過47年，出現結構安全疑慮，高雄市政府斥資逾3億元打造新建築，如今正如火如荼趕建當中。高雄市工務局與六龜國小師生合作，將在地特色彩繪在工地圍籬上，頓時讓冰冷工地成了文化薈萃的藝廊。

正興建中的六龜新行政中心，未來建成後將是當地指標建築，高雄市政府工務局為增加在地連結，與六龜國小師生攜手合作彩繪揮灑創意，將冷冰冰的工地圍籬以在地特色「荖濃溪、新威大橋、十八羅漢山、彩蝶、花旗木」等主題串聯拼貼，共同創作施工圍籬成為導覽藝廊。

工務局楊欽富局長表示，這個彩繪計畫是一個融合藝術與社區的互動項目，可以強化社區凝聚力，期盼創造最美麗的環境給市民，並結合六龜區獨特文化，展現六龜之美。

舊有六龜區公所使用已超過47年，屋舍老舊破損有結構安全之虞，以原址新建一棟4層RC構的聯合行政中心。新建的六龜行政中心去年11月開工，現階段基礎結構施工中，預計2026年完工，預計花費約3億760萬元興建，屆時將提供當地民眾更舒適安全的洽公環境。

高雄市工務局與六龜國小師生合作，讓工地圍籬成為藝廊。圖／高雄市工務局提供
高雄市工務局與六龜國小師生合作，讓工地圍籬成為藝廊。圖／高雄市工務局提供
六龜國小師生一同在工地圍籬上彩繪當地特色風情。圖／高雄市工務局提供
六龜國小師生一同在工地圍籬上彩繪當地特色風情。圖／高雄市工務局提供

六龜 彩繪 高雄市

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