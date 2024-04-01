影／44人完成大武山成年禮！屏大校長喊歷年天氣變化最大：象徵人生面臨考驗

屏東縣府舉辦第27屆大武山年禮，44名學員歷經3天2夜的挑戰，今天下山回到縣府，學員感動滿滿，屏東大學畢業生李欣柔途中曾一度想放棄，在隊友陪伴與支持下走完全程。連續參與27年的屏東大學校長陳永森說，這次是歷年來天氣變化最大，象徵人生面臨各種考驗，唯有踏實踩好每一步，堅持毅力走下去。

陳永森說，參加27年，今年是天氣變化最大一次，不輸給颱風，又冷又濕，「這就是考驗，環境不是我們能掌控，唯一能掌控就是踩的每一步，堅持毅力走下去」，在大武祠頂著10度低溫，加上寒風冷冽，看到大家一步一步走下來，「大武山媽媽」帶給大家的精神與希望。

陳永森勉勵學子，這輩子會遇到很多難關，只要想到在大武山這樣走下來，有「大武山媽媽」支持，相信人生以後沒有克服不了的困難。登山過程中，有很多很多人幫助，要抱持感恩的心，如同未來人生旅程中，身旁會有默默幫助你，在身邊挺著你的朋友，也期待大家未來也可以做一個挺別人的人。

陳永森也分享連兩年遇到台灣保育類動物藍腹鷴，且幾乎都在同一個地點出現，顯示大武山生態多元。

屏東大學去年畢業生的李欣柔跟同學一起邀約來參加成年禮，22歲的她在登山過程中一度想放棄，後來在小隊夥伴與特搜人員協助，完成旅程，李欣柔說，以前的她很容易放棄，這趟旅程，讓她學習不輕易放棄。

副縣長黃國榮說，北大武山海拔3092公尺，攀登北大武山對體能要求較高，正式活動行前，每名參加訓練學員都要完成負重及環境生態訓練。透過大武山成年禮，讓年輕學子體會敬畏山林、保護山林，透過與同伴同甘共苦過程，了解團隊合作重要性。

縣府民政處表示，第27屆大武山成年禮3月30日開拔，縣長周春米也到大武山之門與學員一起舉行拜山儀式，除期盼大武山神可以保佑所有的學員進山汲取知識、平安歸來外，也為學員們加油打氣，歷經3天2夜，期許學員們在未來進入社會面臨任何挑戰時，都能回想起登山所歷經的艱辛，勇敢克服。