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高雄華夏路口又開挖！施工6年才剛在2月完工 居民氣炸：到底要挖幾次？

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市華夏路「人行環境改善工程」6年工期剛完工，路口又有工程開挖，居民直呼「實在太誇張！」。圖／民眾提供
高雄市華夏路「人行環境改善工程」6年工期剛完工，路口又有工程開挖，居民直呼「實在太誇張！」。圖／民眾提供

高雄市華夏路人行環境改善工程剛完工沒多久，華夏路與新莊一路口又有工程開挖，居民氣炸直呼「實在太誇張！」高雄市水利局表示，該地容易積淹水，正進行排水改善工程，施工期間會降低對周遭環境干擾，並盡快完工。

華夏路人行環境改善工程6年前啟動，採分年、分期爭取中央補助，全長近4公里的道路6年來不斷施工，曾被當地民眾酸「小孩從小一念到小六，馬路都還沒挖完」。今年2月總算全部完工，讓居民鬆了一口氣。

沒想到最近華夏路與新莊一路口又有工程開挖，有網友在臉書「高雄大小事」PO文，「真的心累，好不容易完工的華夏路又開挖了」。負責工程的水利局表示，這是「新莊一路（華夏路以西）排水改善工程」，改善新莊一路容易積淹水問題。

工程將新建側溝下游段，接入新莊一路與華夏路口雨水下水道；從3月19日召開管線遷移協調會議開始，陸續進行自來水及瓦斯管線遷改、側溝連至道路中箱涵連通管、機慢車道排水溝整建等工程，預計8月底前完工。

雖然工程大部分在新莊一路上，但華夏路口仍有大半路面為施工區，影響交通。網友在臉書抨擊「真的無言，工程怎麼不一起用？太擾民」、「每次騎到這裡，火都上來了」、「華夏路到底要挖幾次？」、「工程從沒停過，家裡灰塵一堆，到底要做多久？」

水利局表示，地方已經反映新莊一路排水問題很久了，之前水利局尚無改善經費可支應工程發包施工，今年才籌編相關經費並獲議會核定；工程整合並不容易，造成民眾困擾感到抱歉。

工程已協調華夏路開挖範圍盡量縮小，也會盡量趕工，縮短影響華夏路交通期程。因開挖華夏路口部分範圍已新鋪AC路面，施工完成後會依據市府AC路面刨鋪品質要求，恢復華夏路原有的路面通行品質。

人行道 排水溝 水利局 淹水 車道 高雄市

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