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高市智慧停車1720格 相當於減少1.3公噸碳排放

中央社／ 高雄1日電
高雄市廣建智慧停車格及地磁設備，目前已於高雄軟體園區路段建置1720格智慧停車格，採無紙化開單，每年可減少約87萬張停車單的使用，相當於減少1.3公噸碳排放。聯合報系資料照
高雄市廣建智慧停車格及地磁設備，目前已於高雄軟體園區路段建置1720格智慧停車格，採無紙化開單，每年可減少約87萬張停車單的使用，相當於減少1.3公噸碳排放。聯合報系資料照

高雄市廣建智慧停車格及地磁設備，目前已於高雄軟體園區路段建置1720格智慧停車格，採無紙化開單，每年可減少約87萬張停車單的使用，相當於減少1.3公噸碳排放

交通局今天新聞稿表示，目前於高雄軟體園區、澄清湖、衛武營周邊路段建置1720格智慧停車格，利用車牌辨識技術自動計算停車費；以無紙化開單，每年可減少約87萬張停車單使用，相當於減少1.3公噸碳排放，響應節能減碳，也提高停車格周轉率50%以上，有效改善停車問題。

為擴增智慧停車服務範圍，交通局表示，已於路邊停車開單勞務委外契約，要求廠商建置智慧停車格及地磁設備。智慧停車格選址以熱門景點周邊、主要幹道等高停車需求路段為優先考量，其餘收費路段則建置地磁設備在席偵測，屆時可提供民眾全面性路邊即時停車位佔有與否資訊，降低駕駛繞駛搜尋車位時間。

交通局停車管理中心表示，智慧停車設備有低位、停車柱、高位等三種型式，建置前會先與地方溝通，因地制宜規劃合適設備。近期河堤路、民族路及周邊路段已初步完成建置700餘格智慧停車格，目前正進入系統整合測試階段，預計年中正式上線提供服務；另凹子底、美術館、巨蛋商圈周邊路段也陸續建置中。

交通局委託第三方機構進行高市智慧停車服務滿意度調查，多數民眾清楚知道智慧停車無紙化開單模式、繳費方式，且有近9成民眾表示支持智慧停車政策。交通局將持續加速建置智慧停車格及地磁設備，至民國115年將可達1萬格智慧停車格，以及約2萬8000格地磁車格，建構提供民眾即時停車資訊，避免尋找車位繞路及無紙化等減碳目標。

智慧停車格 碳排放 車位

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