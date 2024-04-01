快訊

知名紙雕師沒戴口罩被規勸13刀殺死超商店員 最高法院撤銷無期判決

朝聖倒數！東京「麻布台之丘」觀景台4月18日起終止免費開放 4類人才能進入

無人機又入侵二膽 邱國正：守軍處理不當、訓練不足

農田防猴大作戰 農業部提高防猴設施補助額度

中央社／ 高雄1日電
為降低台灣獼猴造成農作物損失，高市府配合中央編列經費補助農民架設防猴設施，即日起受理申請。圖／台灣獼猴共存推廣協會提供
為降低台灣獼猴造成農作物損失，高市府配合中央編列經費補助農民架設防猴設施，即日起受理申請。圖／台灣獼猴共存推廣協會提供

為降低台灣獼猴造成農作物損失，高市府配合中央編列經費補助農民架設防猴設施，即日起受理申請。今年補助額度提高，最多可申請民台幣20萬元資材補助費及3萬元架設費。

台灣獼猴在田間對農作物收成造成損壞，影響農民收益一直是農民的痛，為防治台灣獼猴，農民多採放鞭炮、架設誘捕籠、加高圍籬等措施，高雄市也曾邀專家訓練驅猴犬供農戶申請，但防治效果有限。

農業部林業及自然保育署與高雄市政府農業局合作推出輔導農民裝設「電圍網」防治獼猴危害農作計畫，裝設電圍網後農民反映效果良好。六龜區種植芭樂的農民李立貴表示，以前受獼猴侵擾，芭樂園收成大概只剩1到3成，架設電圍網後收成可達8成以上，雖然架設成本不便宜，但是效果真的很好，推薦有需要農民架設。

農業局今天新聞稿表示，今年度除了新設電圍網補助，還增加購買電牧器、電壓檢測器、防猴網罩及聲音驅趕器等工具的補助項目，讓無法架設電圍網的農民有其他方式防治獼猴破壞農作；補助額度也從原來的12萬，提高到最多20萬元的資材補助費，以及3萬元架設費。

農業局呼籲農民，只要從事釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿、鳳梨及其他果樹、蔬菜、豆類、稻、咖啡等栽培農戶，農地達0.2公頃(含)以上，且為合法使用者，可就近向鄰近區公所提出申請後轉農業局審核。

依農業局植物防疫暨生態保育科數據，105年起配合中央輔導農民架設電圍網防治台灣獼猴危害農作，至112年底共完成補助48件。呼籲農民架設電圍網一定要使用電牧器轉換電流，電牧器可產生高電壓、低電流瞬間放電，達到獼猴驚嚇離去，不會造成人畜傷害；千萬不可直接使用家用電，除造成野生動物危險，也可能造成人的重大傷害，不可不慎。

台灣獼猴 農民 額度

延伸閱讀

嘉義荔枝龍眼減產達天災救助標準 專家：忽冷忽熱開花不正常

天候異常高雄多種水果結果率差 農業局籲農友主動通報

影／食蟹獴咬摔小烏龜、穿山甲誤闖民宅 龍崎牛埔地質公園生態全都錄

高雄市府推農產外銷 祭獎勵措施開拓國際市場

相關新聞

影／「台灣祭」4/4墾丁登場 防音樂會「毒化」 警出動緝毒犬大掃蕩

屏東縣府打造音樂品牌「台灣祭」今年邁入第4年，期盼找回墾丁獨立音樂的精神，去年3天吸引逾百萬人次參加，今年將在清明連假4...

「山地門」改名了嗎？ 屏東三地門鄉長透露其中意義

近日前往屏東縣三地門鄉時，行經三地村入口處，看到兩塊看板寫著「歡迎來山地門」、「感謝來山地門」，讓不少人困惑，「三地門鄉...

農田防猴大作戰 農業部提高防猴設施補助額度

為降低台灣獼猴造成農作物損失，高市府配合中央編列經費補助農民架設防猴設施，即日起受理申請。今年補助額度提高，最多可申請民...

墾丁南灣無照開民宿罰6萬拒繳 粉色機車遭查封立刻繳清

屏東縣一名女子未領民宿登記證，卻在墾丁南灣經營民宿，該民宿共5個房間，屏縣府2021年間不定期檢查時發現無照經營，依據觀...

橋科開路農地面臨二次徵收 農民反彈

配合高雄橋頭科學園區開發，省道台39線高鐵橋下燕巢至橋科1.4公里優先施作，預計後年6月完工。約20處農地及6家工廠受影...

60歲社工師 走過20年助人旅程獲獎

保母虐童案震驚社會，涉案社工被上銬帶走，一度引爆社工出走潮。屏東縣社會處東港社會福利服務中心60歲社工師邱靖雯卻是40歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。