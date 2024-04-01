聽新聞
test
0:00 / 0:00
「山地門」改名了嗎？ 屏東三地門鄉長透露其中意義
近日前往屏東縣三地門鄉時，行經三地村入口處，看到兩塊看板寫著「歡迎來山地門」、「感謝來山地門」，讓不少人困惑，「三地門鄉有改名嗎？是不是寫錯字了？」三地門鄉長曾有欽透露，不是改名「山地門」其實是指三地、北葉與水門這個區域，是「區域文化地景」符號，希望帶領大家了解背後歷史意義。
屏東縣三地門鄉人口數是縣內8個山地原鄉人口數最多原鄉有7717人，三地門鄉也是要進入霧台鄉的入口，沿著台24線經過三地門鄉、霧台鄉，是通往原鄉的入口，三地門鄉為排灣族、霧台鄉是魯凱族。
近日不少族人經過三地門鄉通往三地村的T霸招牌，兩面文宣寫著「山地門」，紛紛懷疑是不是寫錯字了？還是三地門鄉改名了？
三地門鄉長曾有欽說，沒有改名也不是寫錯字，希望大家認識「山地門」稱呼，意旨三地、北葉與水門，認識三地門鄉歷史名稱的演變，「山地門」代表三地門鄉歷史、區域文化地景與最具特色地標。
曾有欽說，三地門以往與「山地同胞」、「山地原鄉」搞混。「山地門」代表進入原住民族大門，「山地門」是一個區域文化符號，意旨三地村、瑪家鄉北葉村、內埔鄉水門村，區也是早期原住民與漢人的貿易交易場域。
曾有欽說，邀請大家來「山地門」遊玩，來認識排灣族、魯凱族工藝文化，品嘗在地的原住民美食，來到「山地門」，希望三地門能成為大家心中一篇篇美好的記憶。
曾有欽說，三地門鄉早期曾稱為「山地門鄉」，後來國民政府後改為「三地鄉」，民國81更名為「三地門鄉」至今。
三地門鄉公所網站介紹指出，排灣族語稱三地門為「音斯笛摩兒」，意指霧台、三地門、瑪家三處山地鄉共同進出門戶。不過早在清朝時期，漢人北移開墾階段，也曾有過「山豬毛」稱呼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言