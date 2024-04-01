「山地門」改名了嗎？ 屏東三地門鄉長透露其中意義

近日前往屏東縣三地門鄉時，行經三地村入口處，看到兩塊看板寫著「歡迎來山地門」、「感謝來山地門」，讓不少人困惑，「三地門鄉有改名嗎？是不是寫錯字了？」三地門鄉長曾有欽透露，不是改名「山地門」其實是指三地、北葉與水門這個區域，是「區域文化地景」符號，希望帶領大家了解背後歷史意義。

屏東縣三地門鄉人口數是縣內8個山地原鄉人口數最多原鄉有7717人，三地門鄉也是要進入霧台鄉的入口，沿著台24線經過三地門鄉、霧台鄉，是通往原鄉的入口，三地門鄉為排灣族、霧台鄉是魯凱族。

近日不少族人經過三地門鄉通往三地村的T霸招牌，兩面文宣寫著「山地門」，紛紛懷疑是不是寫錯字了？還是三地門鄉改名了？

三地門鄉長曾有欽說，沒有改名也不是寫錯字，希望大家認識「山地門」稱呼，意旨三地、北葉與水門，認識三地門鄉歷史名稱的演變，「山地門」代表三地門鄉歷史、區域文化地景與最具特色地標。

曾有欽說，三地門以往與「山地同胞」、「山地原鄉」搞混。「山地門」代表進入原住民族大門，「山地門」是一個區域文化符號，意旨三地村、瑪家鄉北葉村、內埔鄉水門村，區也是早期原住民與漢人的貿易交易場域。

曾有欽說，邀請大家來「山地門」遊玩，來認識排灣族、魯凱族工藝文化，品嘗在地的原住民美食，來到「山地門」，希望三地門能成為大家心中一篇篇美好的記憶。

曾有欽說，三地門鄉早期曾稱為「山地門鄉」，後來國民政府後改為「三地鄉」，民國81更名為「三地門鄉」至今。