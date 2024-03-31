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迎接10月全民運！屏縣府每月推主題運動 今千人練武功

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024全民運動會10月26日在屏東縣舉行，縣府推出每月一運動為全民運暖身，3月帶領大家一起來練武功。記者劉星君／攝影
2024全民運動會10月26日在屏東縣舉行，縣府推出每月一運動為全民運暖身，3月帶領大家一起來練武功。記者劉星君／攝影

全民運動會10月26日在屏東縣舉行，縣府推出每月一運動為全民運暖身，1月的首場千人瑜珈，2月一騎FUN電趣單車騎行，3月帶領大家一起來練武功，今天下午由全民運國術金牌選手吳佳欣、吳玥泠、黃彥睿及連2屆全民運太極拳套路金牌沈信宏等人，與縣長周春米及上千民眾一起在千禧公園練武功。

跟著教練的口號，醞釀力量出拳踢腿，周春米等人一起練武功。縣府體發中心表示，「練武功」活動結合元氣體適能、國武術及太極拳體驗，太極拳及國武術都是全民運動會的競賽項目。

周春米說，縣府每月安排各式各樣的運動，歡迎大家來運動，繼千人瑜珈、千人騎自行車，3月由在地國術委員會、太極拳委員會及所有在地培植的金牌選手帶領屏東鄉親練武功，體驗國術及太極拳的魅力，培養鄉親運動風氣，也希望選手能趕快就位並取得好成績，屆時歡迎全國好手到屏東。

今天千人練武功，由元氣體適能揭開序幕，透過簡易舞蹈及毛巾操為整體活動暖身，緊接著曾拿下全民運短兵金牌選手吳佳欣及女子奇兵選手吳玥泠，與多名金牌選手黃彥睿、李子瑞、吳培帆、曾崇盛、陳家慶、蔡憲元及習武兒童，帶來精彩開幕。

體發中心表示，透過輕鬆有趣教學方式，讓民眾體驗國術及太極拳魅力，作為日常運動選擇之一。大多數人印象認為國武術與太極拳的參與者大多都為長者，活動現場有不同年齡層的民眾參與。

周春米說，因應兒童節，4月的主題是「寶寶叢林探險」，項目包括寶寶爬行、搬物、障礙關卡、樂樂足球賽。每月活動詳情及報名方式請洽「好運動起來FB粉絲專頁」查詢。

2024全民運動會10月26日在屏東縣舉行，縣府推出每月一運動為全民運暖身，3月帶領大家一起來練武功。記者劉星君／攝影
2024全民運動會10月26日在屏東縣舉行，縣府推出每月一運動為全民運暖身，3月帶領大家一起來練武功。記者劉星君／攝影
今天下午由全民運國術金牌選手吳佳欣、吳玥泠、黃彥睿及連2屆全民運太極拳套路金牌沈信宏等人，與縣長周春米及上千民眾一起在千禧公園練武功。記者劉星君／攝影
今天下午由全民運國術金牌選手吳佳欣、吳玥泠、黃彥睿及連2屆全民運太極拳套路金牌沈信宏等人，與縣長周春米及上千民眾一起在千禧公園練武功。記者劉星君／攝影
2024全民運動會10月26日在屏東縣舉行，縣府推出每月一運動為全民運暖身，3月帶領大家一起來練武功。記者劉星君／攝影
2024全民運動會10月26日在屏東縣舉行，縣府推出每月一運動為全民運暖身，3月帶領大家一起來練武功。記者劉星君／攝影

周春米 屏東 運動 金牌

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