連江縣府開辦離島特考輔導班 盼留住人才

首次離島特考將於今年底登場，連江縣政府人事處4月起推出公辦輔導班，邀請教授親自到馬祖授課，每科費用僅新台幣500至1000元，希望藉此找到真正願意留在馬祖的人才。

連江縣政府人事處公告指出，將於4月13日起開辦全國唯一的離島特考輔導班，針對法學知識、政治學、行政法、公共政策、英文閱讀等6大重點考科，邀請具全國知名度的教授於每週六日來南竿授課。

公告提到，師資陣容包括台北大學公共行政暨政策學系兼任教授紀俊臣、銘傳大學公共事務與行政管理學系副教授席代麟與王中天等；輔導班每科授課18至36小時，單科收費僅新台幣500至1000元，南竿以外離島可以視訊聽講，但人在台灣本島者無法報名。

連江縣政府人事處長林承澤表示，開辦目的就是希望找到真正願意留在馬祖的人才，除輔導班，人事處也媒介台灣本島補習班，提供函授或面授離島特考課程的優惠折扣。

林承澤指出，過去地方特考馬祖考場8至9成是台灣本島考生，加上馬祖補習資源不若本島，若想在地工作邊準備考試，考上機率可說微乎其微。另一方面，地方特考公務員會先安排在東引或莒光3年，再到南竿服務3年才能申請轉調。但第7年後，大部分除結婚或特殊理由否則不願留下，導致縣府育才不易。

當地民眾透露，考上馬祖基層特考的本島人很多都抱著「專心準備其他考試，早日回台灣」態度，甚至不願與當地民眾互動，包括負責相關業務卻不懂馬祖方言也不願意學習，讓尋求協助的長者頗有微詞。

林承澤說，輔導班報名至4月3日截止，目前已有超過30人報名。據他了解，金門縣今年度缺額以地方特考辦理，澎湖縣則無開班規劃。而今年離島特考連江縣名額，縣府已向考選部提報36個，3等與4等各18個，待考選部核定後，最遲7月會公開實際缺額。

考試院去年底通過特種考試離島地區公務人員考試規則，並從今年起適用，由離島3縣依據年度任用需求，擇一種考試提報需用名額。離島特考與地方特考同時舉行考試，同採分區錄取、分區分發辦理，亦有6年限制轉調規範。最大差異在離島特考筆試通過後需加考口試。筆試占60％，口試占40％，擇優錄取。