高市觀光局攜手業者推兒童節多項優惠 吸引人潮

兒童節連假將至，為吸引人潮到高雄旅遊，高雄市觀光局今天表示，壽山動物園等高雄場館推12歲以下兒童免費入園，同時與逾50家旅宿業者推多項優惠，也規劃系列活動讓親子同歡。

觀光局今天發布新聞稿表示，為迎接兒童節連假，市府轄管的壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼3大場館，及科工館、紅毛港文化園區、見城館、再見捌捌陸、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館等藝文場館，均推出12歲以下兒童免費入園活動。

此外，4月4日至7日，全國12歲以下兒童憑高雄兒童卡或2024海洋童樂會一卡通，還能免費搭乘高雄捷運、輕軌、公車、渡輪與壽山動物園接駁車等。

觀光局也攜手逾50間旅宿業者推出親子住宿優惠方案，入住可獲商圈夜市優惠券或驚喜小禮；同時與各大百貨遊樂園，如大立百貨、統一夢時代購物中心摩天輪、義大遊樂世界、SKM Park鈴鹿賽道樂園等，推出各式搭乘或入場優惠方案。

另外，市府4月4日至7日規劃「2024海洋童樂會 高雄總動員」兒童節系列活動，在衛武營都會公園登場，有包含海洋為主題的大型充氣裝置、舞台表演、互動體驗、近百攤熱門美食等活動。