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去年小看「大港」沒賺到 今年夜市攤商忙到要貼藥布

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
鹽埕埔夜市因為大港開唱，夜市消費人潮幾乎滿出來。圖／高雄市經發局提供
鹽埕埔夜市因為大港開唱，夜市消費人潮幾乎滿出來。圖／高雄市經發局提供

去年小看演唱會經濟威力，讓鄰近「大港開唱」的鹽埕埔夜市攤商，因備料不足看得到人潮賺不到錢潮，今年他們備足食材忙翻天，笑說明年不只要備料，還要備好痠痛貼布。

演唱會經濟在高雄繼續延燒，本周不只五月天繼續在世運主場館開唱，高雄港邊的大港開唱也吸引了上萬歌迷前來，讓鄰近的鹽埕埔夜市人潮滾滾。鹽埕埔夜市副主委王秉毅表示，去年大港開唱攤商還搞不清楚狀況，食材準備量也如常，本來可賣到11時的東西，不到9時就被掃光，攤商只能看著蜂擁而出的樂迷扼腕；今年大家做足準備，食材量比平常量多出一倍，和樂迷「拚通宵」。

QQ蛋老闆表示，平常夜市都是在地居民周六小確幸，這次大港開唱大批歌迷拿著50元的商圈夜市優惠券前來消費，讓他壓到手軟，「明年除了準備食材，還要準備藥布」。另一攤臭豆腐鍋老闆曾小姐也說，本以為天氣熱大家比較不會選擇來消費，結果還是一樣早早清空。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，這2年的高雄演唱會帶動商機不只在於旅宿觀光，在商圈夜市等小店家也明顯可見來客數提升；商圈夜市優惠券的服務有口皆碑，初步統計更發現，兌換商圈夜市優惠券的歌迷過半數是「回頭客」，可見大家對於高雄演唱會加食延暢專案有很好的印象與經驗。

夜市 大港開唱 食材

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