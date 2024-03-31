兒虐引爆社工出走潮 3寶媽從美容師轉戰社工 曾被威脅、也被視為貴人

保母虐童案震驚社會，涉案社工被上銬帶走，一度引爆社工出走潮。屏東縣社會處東港社會福利服務中心60歲社工師邱靖雯卻是40歲時才從美容師轉戰社工領域，重拾書本念大學、攻讀研究所，當時她連電腦開機都不會，在3個兒子耐心教導，互相學習。她說，自己是中高年齡就業婦女，開啟一趟「助人奇妙旅程」，培力八八風災重創社區重建、協助個案走出不一樣人生。

邱靖雯原是自己開店的美容師，40歲那年因長子考上雄中，加上一對雙胞胎兒子念國中，她希望能跟上孩子們腳步，也想學電腦操作，當時她在學校當志工媽媽，在老師鼓勵下，決定重拾書本。

「一開始我連開機都不會，不知道隨身碟是什麼。」邱靖雯回想起重返校園時，當時對電腦一竅不通，上課時她猛抄筆記，後來看同學都拿一個很像打火機的東西，才知道可以用隨身碟存簡報檔。老師要他們寫下「信箱」時，她不曉得是「電子信箱」，還留下家中地址。

邱靖雯不氣餒，念完大學4年，還考取研究所，越念越有興趣，當時遇八八風災，大學畢業後，她考取社會處負責八八風災社區重建培力工作，專注社區服務，也決定結束美容店工作，開啟助人奇妙旅程。

陪伴社區重建，看到原鄉與沿海災民失去家園，被迫遷離，她說，沿海重災區佳冬鄉，漫漫黃土。原鄉部落因土石滑落，居民冒風雨逃出，臉上分不清是雨水是淚水，至今深印她腦海，陪伴社區蹲點重建，成為她碩士論文。

48歲時她考取社工師，負責保護性個案服務，也曾受個案威脅「我記住你的車子」，她用耐心與機智化解。「個案帶我登高峰」，她說，社工工作成就感來自陪伴、媒合資源，曾有個案跟她說，「姐，妳是我人生大貴人，因為妳而改變」，這不是薪水多少比擬，是社工工作價值感，她重視經驗傳承。

邱靖雯說，一路走來，感謝3個兒子與老公支持，雖邁入花甲之年，她想將社工專業延伸運用生活社區，她還規畫2年後要選里長或成立協會，將專業價值與生活結合。