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澎湖首屆望安半馬嘉年華登場 環島美景跑者盡收眼底

中央社／ 澎湖縣31日電

2024澎湖首辦望安半馬嘉年華，逾400名男女跑者今天在徐徐海風吹拂下，沿著環島海岸線美麗賽道起跑，望安全島美景盡收眼底，運動與觀光兩者合一，是最佳回憶的馬拉松賽。

澎湖望安半馬嘉年華活動，今天清晨7時30分，由澎管處長洪志光、望安鄉長許賢德、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民、澎縣府教育處林長安、無黨籍澎湖縣議員陳佩真等人共同鳴笛後，400多名男女跑友自綠蠵龜觀光保育中心出發，沐受晨曦沿著環島海岸線享受徐徐海風自由奔跑。

洪志光表示，澎湖舉辦跨島馬拉松賽進入第6年，每年參與人數愈來愈多，為推廣淡季旅遊，今年首度在望安離島辦理「春季望安跳島半馬嘉年華」活動，不僅吸引來自全國各地運動愛好者400多人參加，更讓跑友們感受到望安島獨特景致與觀光魅力，留下最美好回憶。

熱愛馬拉松、66歲高雄林姓跑友等，專程搭澎湖輪再搭交通船前來望安，參加首次舉辦的馬拉松賽事，別具意義。

澎湖望安跳島馬拉松半馬嘉年華活動，共區分有6K「休閒組」、10K「健跑組」及21K「半馬組」等，共有404名男女選手參賽，除提供望安當地黑糖發糕、爆米花球及澎湖文石印章外，還有在地手作美食餐盒。

澎湖縣 環島 馬拉松

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