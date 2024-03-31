高市新興區 揪出噪音源

高雄市新興區夜間常有汽車發出巨大引擎聲響，住戶錄影貼網，質疑市府「縱容」。高市警局和環保局1小時聯檢528輛車發現噪音來源，來自夜店泊車小弟重踩油門。環保局開複檢通知書給車主，若沒依規定到檢或到檢不合格，將依據噪音管制法開罰且要求限期改善。

新興區住戶多次撥打110或市府1999專線，檢舉半夜常有汽車發出噪音。1周前住戶錄影貼網，痛斥每天凌晨不少轎車猛踩油門，發出噪音，令他們難眠。

3月29日深夜11點至昨日凌晨零時，新興警分局與環保局啟動聯合稽查專案，選定新興區中山一路與大同一路、青年一路與復興二路，由56名員警搭配環保局6名稽查人員取締。

新興分局表示，1小時攔檢528輛疑似改裝車或發出噪音的車輛，其中15輛是噪音車輛，多數是附近夜店的泊車小弟幫客人停車，重踩油門致引擎發出巨聲。