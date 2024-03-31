美濃林氏春姑婆面臨遷墓 子孫奔走

清明節將近，高雄美濃「雙桂書院」創建者林偉麟家族在畚箕窩有座古老墓塚，埋葬家族後輩敬重的「春姑婆」，林家子孫祭掃180餘年不輟，文史團體爭取提報文化資產，近日卻面臨殯葬處要求遷移，林家子孫奔走爭取保留。農業局回應，墳地位處國有林地，民眾陳情有礙觀瞻，委託民政局清除，預計4月8日前完成，未來植樹造林。

民政局去年5月公告，要求美濃區畚箕窩地號783土地上的墳墓遷葬。這處墳地是高雄市農業局經管林地，百年來被居民移作墳地，不少墓主家屬收到公文後陸續將先人移靈，林偉麟家族一處墓塚也在遷葬名單上，對此十分苦惱。

林家後代、合和里長林作松說，家族墓塚安葬的是美濃最早學堂「雙桂書院」創建人林偉麟胞姊「春姑婆」，真實姓名不可考，林的父兄早逝，13歲倉促接掌家業，大2歲胞姊犧牲青春輔佐他壯大林家，成為右堆第一家族。林偉麟感念胞姊恩德，特以獨塚厚葬，在重男輕女的年代十分少見，對客家文化別具意義，希望原地保留。

地方人士說，畚箕窩自清朝起就是居民埋葬先人的寶地，現地有不少「家塚」（家族墓），少則數十年、多則上百年，歷經清朝、日治、國民政府都相安無事，懷疑近年墓地附近興建透天厝引來檢舉。

美濃愛鄉文教基金會董事長宋廷棟指出，19世紀右堆瀰濃歷史資料很少，林偉麟家族是地方望族，賑災濟貧及造橋鋪路不遺餘力，「春姑婆」墓塚是林家不可切割的歷史。中央客委會正進行雙桂書院等項文資調查，希望墓塚跟書院一起納入文化資產保存。

高市文資中心說，未接獲有形文化資產保存申請，若申請會依據文資法邀請委員現勘，須形制特別及兼具在地特色才會登錄。農業局表示，畚箕窩的地目是山坡地保育區林業用地，現況不符林業使用，現已遷葬38座，相關打除工程預計施工至4月8日。