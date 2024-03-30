影／蔡總統參加大港開唱 苗可麗台上竟狂罵歌迷暴動

今年高雄「大港開唱」今天熱鬧展開第一天活動，場面熱烈吸引上萬歌迷前來，今年主辦單位找來百合花樂團搭檔八點檔天后苗可麗，逗趣的對話組合讓舞台前擠滿歌迷，就連蔡英文總統也專程南下聆聽，一出場就讓全場暴動，苗可麗為了炒熱氣氛更在台上連珠炮狂罵，專業又幽默的演出，贏得台下滿堂彩。

今天大港開場稍早閃靈樂團表演時，就洩漏蔡英文總統要來到現場，「女神龍」舞台入口，就做了嚴格的安檢，當蔡英文一走出來，旁邊觀眾趕緊拿起手機狂拍，齊喊：「總統好!」，許多人更是拿出手機自拍，蔡英文還比手勢要專心看台前。

今年大港開唱邀請苗可麗與百合花跨界合作，苗可麗親自挑選幾首耳熟能向的經典作品，演出包括愛情限時批、只有孤單陪伴我、舞女，台上雙方更是亂開玩笑，台下一直要苗可麗罵人，她直接連珠砲狂喊「我好你去死，我跟你說，今天大家都有來，就祝你們全部身體健康，財源滾滾、大賺錢。」幽默逗趣的話語連台下蔡英文都狂笑鼓掌不已。