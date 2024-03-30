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全國技能競賽南區賽 高屏澎東分署獲40面獎牌

中央社／ 高雄30日電

「全國技能競賽南區分區技能競賽」成績今天出爐，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓的選手共獲40面獎牌，其中雲端運算、電氣裝配職類包辦前3名佳績，拿下挑戰全國賽門票。

高屏澎東分署今天發布新聞稿表示，第54屆全國技能競賽南區分賽自25日起一連舉辦5天，高分署培訓14職類、76名選手參賽，選手們培訓期間刻苦練習，以精益求精的精神不斷提升技能水平，在這場激烈的技能競賽中表現出色，超越了以往的自己。

高屏澎東分署表示，獲獎項目中，「機電整合」職類，選手傅彥凱和陳奕婧在去年的分區賽中雖未能取得佳績，但他們不氣餒，本屆再次挑戰，終於獲得第一名，讓他們重拾了榮耀。

傅彥凱表示，家人曾希望他回家協助經營事業，但他想為自己的年輕歲月留下美好回憶，為選手夢想再奮鬥一回。堅定的決心和信念下，最終獲得了家人的全力支持，也為自己贏得了一片光彩。

陳奕婧是高分署機電整合職類唯一女性選手。她從小就喜歡拼裝組合，並在國三時主動參加了技藝班學習機電課程，這也啟發了她參加機電競賽的想法。

在眾多男性選手的培訓競爭下，陳奕婧鞭策自己更加努力。在高分署訓練師高健倡和王泰凱培訓下，針對過往不足的部分加以改進，她和傅彥凱成為神隊友，在競賽中攜手勝出。

「銲接」職類選手陳柏杙經過了一番激戰，獲得銀牌。陳柏杙在高中時就進入高分署培訓，更在去年第53屆全國技能競賽獲得第4名，這次在分區賽奪得銀牌取得全國賽門票。他表示，接下來將以全國賽金牌為目標，以更認真的態度去面對接下來的挑戰。

高屏澎東分署長郭耿華表示，選手表現不僅是個人勝利，更是高分署整個培訓團隊的驕傲，高分署每年都積極與各學校合作培訓各項職類的優秀人才，透過向下扎根帶入專業的培訓資源和實作經驗，幫助選手們不斷提升自己的技能水準。

勞動部 家人 陳奕

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