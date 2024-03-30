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南島族群婚禮浪漫指數破表 美籍越裔新人來台互許終生

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
「南島族群婚禮」主婚禮今天下午在屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區登場，在部落耆老、族人透過排灣古謠吟唱、勇士頌讚及部落傳統婚聘儀式下，10對新人完成終身大事。圖／茂管處提供
「南島族群婚禮」主婚禮今天下午在屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區登場，在部落耆老、族人透過排灣古謠吟唱、勇士頌讚及部落傳統婚聘儀式下，10對新人完成終身大事。圖／茂管處提供

邁入第17屆、遵循南台灣排灣族傳統貴族婚禮儀式的「南島族群婚禮」，重頭戲的主婚禮今天下午在屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區登場，在部落耆老、族人透過排灣古謠吟唱、勇士頌讚及部落傳統婚聘儀式下，和縣長周春米、原民立委伍麗華等人及親友的見證，包括1對美籍越南裔在內的10對新人，在眾人祝福中完成終身大事。

瑪家鄉長羅清仁說，婚禮以貴族婚禮儀式進行，每對新人透過精心準備的報信與鳴槍、迎娶、下聘儀式和抬轎等傳統儀式，在族人祝福下，敬酒、圍舞和盪鞦韆，都是排灣族婚禮中傳統且必要的元素，讓每對新人充滿幸福和喜悅；婚禮結束後，新人和來賓品嚐獨特的排灣風味餐宴，分享幸福的喜悅和美好回憶，讓這個美好的時刻永鑄心中。

茂管處長柯建興說，經過神聖且莊重的原民傳統結婚儀式，除讓族人和親友共同見證新人的誓約，也代表新人須共同對婚姻忠誠負責，近年來透過南島族群婚禮活動辦理及推廣，強調南島族群婚禮的國際魅力，陸續有外籍人士報名，今年就有遠從美國來的一對越南裔新人，不僅讓屏北三鄉部落文化發展量能提升，更讓民眾瞭解原住民族群文化之美。

他說，為了讓新人更融入部落環境，特別安排新人由部落家庭認養接待，讓新人親身體驗部落傳統文化，就像是部落家庭的一份子，回歸由部落嫁娶，意涵新人婚禮禮成後，仍是部落家庭的一份子，永遠都是部落的親人；活動現場特別安排「新人回娘家」專區，有10對歷屆新人參與，回到現場團圓感受喜氣氛圍，周邊設南島市集派對，讓觀禮民眾品嚐到在地產業的南島好味。

「南島族群婚禮」主婚禮今天下午在屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區登場，在部落耆老、族人透過排灣古謠吟唱、勇士頌讚及部落傳統婚聘儀式下，10對新人完成終身大事。圖／茂管處提供
「南島族群婚禮」主婚禮今天下午在屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區登場，在部落耆老、族人透過排灣古謠吟唱、勇士頌讚及部落傳統婚聘儀式下，10對新人完成終身大事。圖／茂管處提供
「南島族群婚禮」主婚禮今天下午在屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區登場，在部落耆老、族人透過排灣古謠吟唱、勇士頌讚及部落傳統婚聘儀式下，10對新人完成終身大事。圖／茂管處提供
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「南島族群婚禮」主婚禮今天下午在屏東縣瑪家鄉涼山遊憩區登場，在部落耆老、族人透過排灣古謠吟唱、勇士頌讚及部落傳統婚聘儀式下，10對新人完成終身大事。圖／茂管處提供
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