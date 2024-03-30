高雄、屏東出現彩虹般日暈 民眾爭相拍照分享

高雄、屏東今天出現日暈現象，近中午不少民眾拍到如彩虹般的七彩光暈。不少人將照片分享到臉書上奔相走告，邀請親友趕快外出抬頭看難得一見的「上帝之眼」。

屏東佳冬鄉民眾張孟偉告訴中央社記者，今天恰逢當地石光見廣會宮三山國王廟3年1科的繞境活動，隊伍繞行中有人發現日暈奇景大喊「快看天空」，剛好行經廟宇，拍下有如「佛光普照」一景。

高雄氣象站表示，日暈是陽光穿越懸浮在大氣中的冰晶，經過折射或反射過程所形成的光學現象，日暈與彩虹的形成原理相似。只要天氣良好、並且上空有絲狀的卷雲時，就有可能出現日暈。

根據南瀛天文館網站資料，日暈與彩虹相似，都會將光線分成七彩的顏色，比較常出現的日暈是在太陽周圍22°的暈，內圈為紅色、外圈為紫色，主因是空氣中懸浮的大量六邊形冰晶折射陽光而產生。

南瀛天文館表示，日暈常發生於大氣高層有卷雲，而低層晴朗無雲的日子。除了環狀的日暈以外，依照太陽跟觀測者的角度，還有可能出現幻日、光柱、幻日環等現象，不過出現機率比日暈低。

不少民眾表示，今天近中午的太陽沒有平日刺眼，但天文館提醒，觀看日暈時不要讓眼睛直視太陽，否則強烈的陽光可能會造成眼球受損影響視力，建議適當地用手將太陽遮住或是透過相機螢幕觀賞。