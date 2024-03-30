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大武山成年禮暫別網路走入大山 44學子挑戰登頂接受山神祝福
屏東縣政府舉辦的大武山成年禮今年邁入第27屆，有百餘名學子報名，歷經兩階段行前訓練後甄選出44人，今天上午在大武山之門舉行入山儀式後，展開3天2夜的自我挑戰，山上無網路，學員暫時拋開手機，學習與自我共處與自然對話，接受山神的祝福；縣長周春米到場為學員加油打氣，期盼透過成年禮儀式留下青春難忘的回憶。
縣府民政處說，攀登北大武山對於體能要求較高，因此在訓練階段中，每位參加訓練的學員都要完成負重及環境生態訓練，男學員至少揹負18公斤、女學員15公斤重的裝備登山，為攀登北大武山預作訓練，每位學員們不僅攜手渡過層層考驗，在過程中更加體會團隊合作的重要性，能夠入選的均是脫穎而出的佼佼者。
民政處說，大武山為中央山脈南端最後一座海拔超過3000公尺的高山，也是當地的排灣族之聖山，大武山成年禮藉由身體力行活動參與，在過程中拉近與環境間距離，培養對環境的關懷，是大武山成年禮堅持的初衷，學員在山上無法使用手機及網路，藉此更親近山林。
民政處說，今年主題為「時光之穗」，在光陰澆灌下，18歲這年，勇敢的青年們將踏上無限可能之路，行走在大武山的稜線上，期待青年學子能在這塊人文薈萃的土地上併肩努力，一起走入大武山的胸懷中，寫下他們自己青春的故事。
周春米說，大武山成年禮的學員將歷經3天2夜的自我挑戰，從跟著指揮官與總領隊們的腳步一起謙卑入山，到森林裡面探險、與山做朋友，尋找敬畏的山神旅程，是一段難以想像的艱苦歷程，敬佩學員堅忍的精神，也祝福學員，順利、平安完成這趟學習之旅，會是永生難忘的生命淬練歷程。
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