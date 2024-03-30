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兒童節親子何處去？屏菸文化基地、海生館變身遊樂園
清明連假將至，屏東縣政府安排一系列兒童專屬的藝文盛宴，屏菸1936文化基地變身兒童遊樂園，有童趣市集與兒童劇演出；屏東總圖、演藝廳、勝利星村有親子共讀、繪本故事秀、音樂會等親子活動；國立海生館推出變裝遨游派對活動，兒童連假期間變裝海洋生物，購票入館參加海洋教育嘉年華，可享1年免費暢遊資格。
縣府文化處說，屏菸於4月4、5日為兒童打造專屬的玩樂市集，有超過50家好逛又好玩的童趣品牌聚集，活動邀「豆子劇團」演出改編自知名插畫家朱里安諾和出版奇才郝廣才創作的「一片披薩一塊錢」經典故事劇場；親子天團「謝欣芷×愛唱歌」將透過律動遊戲與手語帶領唱跳，還有擅長默劇與氣球的「小丑熊熊」表演的魔術秀及氣球DIY，4天期間12歲以下兒童免費參觀常設展。
4月6、7日於屏東總圖戶外草地有繪本導讀、闖關遊戲；勝利星村舊好勝市集結合花藝與閱讀，並與麥當勞合作在將軍之屋打造「麥麥親子共讀區」，4月6日麥麥樂天團也將來到屏東，以年度選書「苔蘚兄妹」為故事秀內容，讓家長陪孩子共享溫馨閱讀時光。
文化處說，屏東縣政府今年與鄉鎮市戶政事務所合作，從4月起，新生兒辦理戶籍登記時贈送「寶寶視覺遊戲書」1本，鼓勵親子共讀，另設籍本縣5歲以下嬰幼兒，家長攜帶寶寶戶口名簿至縣內公共圖書館首次辦理借書證，即可領取閱讀禮袋1份；屏東演藝廳6日有親子管風琴音樂會和免費入場的沙龍音樂會，還有受兒童喜愛的紙風車劇團於藝術館連演12場。
屏東海生館說，海洋教育嘉年華活動主題包含「海洋能源與資源」及「海洋環境」，透過海洋教具闖關、守護海洋藝術彩繪牆、海洋明星童樂會等，讓小朋友認識海洋能源的運用，學習愛護海洋及永續經營。
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