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洋蔥病害 專家：關鍵在土壤

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東恆春半島洋蔥產業近年受農村老化缺工等因素影響，栽植面積跌至近半紀來新低，官方雖以機械化、產地標章、保證收購等作法強化體質，蔥農直指最頭痛的是病害造成歉收；高雄區農業改良場說，病害多是透過土壤傳播，同塊田區病菌連年積累，一遇下雨天熱便好發，輪作水稻、改良土壤或更換砂質土壤是解方。

恆春種洋蔥半世紀的謝信惠說，洋蔥病害一直存在，但過去較少發生，近年受極端氣候影響，洋蔥在冬季成長期常遇異常氣候，大雨後加上高溫曝曬，導致炭疽病、黑腐病、紫斑病、黃萎病等病害齊發，農民事前不管怎麼做好田間管理，聽取專家建議用藥，但都無法解決，有時減產近半，賣價雖因量少價揚，蔥農卻面臨無蔥可賣的窘境。

車城農會總幹事林茂盛說，高雄農改場專家發現洋蔥田連年種植同一種作物，土壤已累積大量洋蔥病原菌。農曆年前後成長期，常遇不穩定晴雨天，導致病原菌快速成長，恆春半島落山風，易使葉片受物理性傷害，抵抗力降低造成歉收。

高雄農改場指出，洋蔥病害不斷，在於病菌透過土壤傳播，3大病害黃萎病、炭疽病及細菌性軟腐病，黃萎病是真菌性病害，建議在採收後接著種其他作物，水旱輪作，土壤病菌密度便能降低。

恆春 洋蔥 農改場

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