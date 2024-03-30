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恆春洋蔥豐收 收購價…腰斬

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東恆春半島是洋蔥生產重鎮，近年受進口洋蔥、農村老化缺工、原物料成本上漲和冬季氣候異常等因素影響，已由20年多前全盛時期的800公頃降至今年的380公頃。

今年雖豐收，但因受去年小犬颱風影響產期延後，和中部產區「撞期」導致量大價跌，每公斤收購均價由去年16元跌至8元，看著曾經風光產業跌至低谷，老輩蔥農的心中五味雜陳。

「產業是否式微，賺錢與否是指標」，恆春鎮農會總幹事林順和說，前幾年冬季氣候異常導致歉收，供給量下滑，價格便爬升，但農民卻無貨可賣，去年因產量少，每公斤收購均價16元，今年因去年小犬颱風傷蔥苗產期延後，卻和中部撞期，價格大跌至8元，扣除成本僅小賺，讓人擔憂的是，若種洋蔥收入不如預期或虧損，將導致產業萎縮。

車城農會總幹事林茂盛說，洋蔥是勞力密集產業，農村人口老化、缺工一直存在，國軍每年3至4月洋蔥助收幫助有限，老輩蔥農相繼退休或租人改種其他經濟農作，要救很辛苦。

「看著曾經風光的經濟作物由盛轉衰，心中五味雜陳」，在恆春種近半世紀洋蔥，創立大和蔬果合作社的77歲蔥農謝信惠說，恆春半島冬天強勁落山風，土壤多是貧脊砂礫土，不利農作物生長，卻很適合洋蔥。

農糧署副署長姚志旺指出，恆春半島的洋蔥產業面臨升級、轉型嚴苛考驗；生產面可藉機械化克服人力、農改技術解決病害，行銷面以產地標章，打破以往盤商收購、喊價，建立專屬洋蔥品牌。

小犬颱風 恆春 洋蔥

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